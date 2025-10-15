Black Phone 2 - Scott Derrickson - critique

Résumé : Depuis son enlèvement, Finney, aujourd’hui âgé de dix-sept ans, éprouve beaucoup de mal à reprendre le cours d’une vie normale, alors que rien ni personne ne saurait arrêter Gwen, sa sœur de quinze ans. Mais le sinistre téléphone se met à sonner dans les rêves de l’adolescente, où elle voit sans cesse trois garçons se faire pourchasser dans un camp de montagne appelé Alpine Lake. Déterminée à mettre fin à ces cauchemars et à en percer le mystère, Gwenn persuade son frère de se rendre sur place, malgré le blizzard qui frappe la station. C’est là qu’elle découvre l’horrible vérité derrière le lien entre l’Attrapeur et sa propre famille. Les deux adolescents vont alors devoir affronter un tueur que la mort a rendu presque invincible et à qui leurs destins sont beaucoup plus liés qu’ils n’auraient pu l’imaginer.

Critique : Finney aurait pu subir le même sort que les trois gosses sauvagement assassinés par l’Attrapeur. Depuis, il est hanté par des souvenirs traumatiques, quand il ne se bat pas avec ses camarades de lycée pour faire face à ses angoisses. Sa petite sœur, Gwen, est aussi envahie par ses cauchemars la ramenant vers le crime initial, avec le visage des premières victimes qui ressurgissent, l’incitant à mettre fin définitivement aux actes de violence inouïe du fameux psychopathe. Et justement, le téléphone noir par lequel survient le démon sonne de nouveau au milieu de la nuit noire et glacée.

Black Phone 2 est le deuxième numéro d’un épisode qui aurait pu se satisfaire en soi. Mais l’industrie du cinéma étant ce qu’elle est, Scott Derrickson est invité à imaginer une suite. Pour autant, le propos ne mise pas sur le retour d’un monstre pourtant tué dès le film d’origine, à l’instar de ces sagas interminables comme Scream ou Souviens-toi l’été dernier. En réalité, le réalisateur propose un film qui ressemble moins aux traditionnelle chasses d’innocentes victimes par un insatiable psychopathe masqué, qu’une réminiscence de terrible Freddy Krueger qui attaquait les adolescents en pénétrant leurs rêves. L’affreux pervers masqué est bien mort, mais ses anciennes victimes réclament une mort digne et cherchent à mobiliser le frère et la sœur pour permettre aux morts de se faire oublier dignement.

Il y a certainement un peu d’exagération dans l’interdiction de ce film aux moins de seize ans. En effet, la violence est assez contenue, apparaissant surtout sous forme de crimes fantomatiques où le sang figure plus comme objet esthétique que revendication gore comme dans la série Terrifier par exemple. Le scénario ne joue pas vraiment avec les nerfs du spectateur. Au contraire, les dialogues sont assez denses, le rythme est plutôt lent. Les passionnés de sensations fortes seront évidemment déçus par cette histoire qui prend le temps d’ouvrir les hostilités démoniaques du tueur. On pense d’ailleurs, en beaucoup moins intéressant d’ailleurs, à la franchise Ça qui faisait apparaître le méchant à travers les accès de peur des enfants auquel il s’attaquait.

Black Phone 2 n’est ni bon, ni mauvais. Le spectateur passe un moment assez agréable, qui aurait pourtant mérité d’être un peu raccourci. En effet, l’action est substituée par des dialogues nombreux et des apparitions oniriques importantes. Mais peu à peu, la tension prend le pas sur l’introduction du récit, et l’horreur survient avec ses traditionnels crimes, déchirements de chair, et roulement de tambour censés faire sursauter le spectateur.

Ce deuxième volet ne révolutionne pas le genre, et, il faut le dire n’apporte pas grand-chose au film original. Mais le travail sur les images notamment oniriques mérite son petit détour, avec ce grain sur l’écran qui fait penser à quelques célèbres jeux vidéo. La musique aussi vaut son pesant d’or, et les spectateurs ayant connu le début des années 80 ne se plaindront pas de sa reconstitution.