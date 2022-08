Black Phone - Scott Derrickson - critique

Résumé : Finney Shaw, un adolescent de treize ans, timide mais intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un sous-sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors d’usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney.

Critique : Le cinéma d’horreur est un genre qui peine à se renouveler. Cette fois, Scott Derrickson s’aventure dans une sombre histoire d’enlèvement de jeunes garçons par un prestidigitateur pervers qui attire ses victimes avec un jeu de ballons noirs. On pense évidemment au film Le Clown sinon que le propos se veut moins fantastique. En fait, Black Phone est un récit absolument non équivoque sur la pédophilie à travers les traits d’un sombre psychopathe, masqué par une figure démoniaque, qui semble cultiver une terrible attirance mortifère pour des adolescents. L’histoire se passe à l’orée des années 80. Derrière l’insouciance psychédélique des années 70 se cache une société de l’entre-soi, peu soucieuse de protection d’enfance et de lutte contre la violence scolaire.

Black Phone est au-delà du film d’épouvante traditionnel. Il réinvente un genre qui joue de l’ambiguïté entre le thriller violent, le conte fantastique peuplé de rêves prémonitoires et la satire sociale. Les jeunes comédiens qui hantent cette histoire sont merveilleux, à commencer par le jeune Mason Tames qui incarne l’une des victimes de l’horrifiant attrapeur d’enfants. Pris au piège par le redoutable psychopathe, il engage contre lui-même une terrible lutte pour ne pas céder à la peur et parvenir à se libérer des griffes du meurtrier. Finalement, le gore ne s’installe pas vraiment dans la prison poisseuse où le jeune garçon est retenu, mais au sein du collège où les jeunes gens se perdent dans des bagarres remplies d’hémoglobine. Certes, ce terrible assassin masqué n’a pas à rougir de la perversité qu’il inflige à ses victimes, mais le mal se répand au sein même de la société dans les traits d’un père violent et alcoolique ou les comportements de harcèlement des jeunes élèves.

Le fameux téléphone noir symbolique où le jeune héros reçoit les appels des victimes décédées qui l’ont précédé n’a rien d’un fantôme. En fait, l’appareil semble une voix intérieure qui permet à l’adolescent de trouver les ressources pour se libérer des pattes du monstrueux tueur d’enfants. La force du gamin est fascinante. Elle se fige dans un regard sombre qui lui permet de mettre au défi ses pires ennemis, à commencer par un père déséquilibré qui se complaît dans l’alcool et les coups sur ses enfants. Le climat est si noir que le spectateur est retenu à son siège pendant presque deux heures. Il assiste impuissant au pire qu’il puisse regarder : la maltraitance sur des enfants.

Espérons juste que le succès de Black Phone ne conduise pas les producteurs dans une série interminable à la manière des Saw. En effet, l’inventivité, le rythme, l’intensité de l’action auraient tout à perdre dans la perpétuation de ce psychopathe masqué, revenu à la vie avec des projets encore plus sombres. On a le droit de rêver !