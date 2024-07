Buongiorno, notte - Marco Bellocchio - critique

0 personne

Résumé : Rome, 1978. Chiara, jeune terroriste engagée dans la lutte armée, est impliquée dans l’enlèvement et la séquestration d’Aldo Moro. Sa foi absolue dans la révolution l’emprisonne dans les rituels de la clandestinité. En contrepoint, elle mène une vie au grand jour, un quotidien ordinaire : le boulot, le bureau, les collègues et un petit ami qui semble la connaître si bien, si pleinement, mieux qu’elle ne se connaît elle-même. Elle s’accroche à des émotions infimes que l’idéologie et la lutte des classes battent continuellement en brèche. En conflit avec les autres membres du groupe, elle se sent de plus en plus mal à l’aise dans son rôle de combattante, tandis que le passé et le présent ébranlent ses certitudes.

Critique : Peu de temps après son magnifique Sourire de ma mère, Bellocchio tourne une page et établit l’étude fouillée et rigoureuse d’un groupe de jeunes gens (trois garçons et une demoiselle) qui séquestrent Aldo Moro durant deux mois avant de l’assassiner. Histoire vraie, tragique, que le cinéaste a choisi de traiter en adoptant le point de vue de Chiara, personnage fictif sur lequel tout repose. À travers elle, le réalisateur des Poings dans les poches souligne l’échec de toute une génération d’utopistes révolutionnaires et violents. Là où un Bertolucci s’adonne aujourd’hui aux chroniques soixante-huitardes académiques et désuètes (Innocents), Bellocchio, cinéaste de la même génération, montre, lui, qu’il n’a rien perdu de sa vigueur ni de sa verve contestataire.

Si le film aborde des sujets brûlants (terrorisme, lutte des idéaux...) qui possèdent une connotation terriblement actuelle, le cinéaste refuse la dramatisation outrancière et ne joue pas ostensiblement - sauf à la fin - avec les codes du thriller et du suspense (ambiance claustro, séquestration, ambiguïtés des relations). En contrepartie, il soigne la caractérisation des personnages - tous complexes - et privilégie une bande-son éclectique qui confère à elle seule une puissance supplémentaire au récit.

Progressivement, l’histoire prend l’allure d’un huis clos suffocant où Bellocchio autopsie les divergences au sein d’un même groupe et analyse la psychologie du terrorisme d’un point de vue politique, social et religieux. Le problème du film ne naît pas de sa complexité - par ailleurs appréciable - mais du choix d’une alternative entre la réalité et la fiction par trop démonstrative (notamment en ce qui concerne la représentation discutable du personnage de Moro). Seul écueil qui n’entache que partiellement cette œuvre audacieuse et intense sur les années de plomb.