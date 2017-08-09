Cadet d’eau douce - Charles Reisner - critique

Résumé : Fleuve Mississipi : William Canfield (Ernest Torrence), rude marin d’un vieux bateau à roues à aubes, doit accueillir son fils qu’il ne connaît pas. Il est en concurrence avec J.J King (Tom McGuire) qui possède un bateau flambant neuf.

Critique : Buster Keaton, en difficulté avec les studios après l’échec de son précédent film, Le mécano de la Générale (The General 1926), est contraint par son producteur Joe Schenck, a être dirigé par un autre réalisateur, Charles Reisner. Même si ce dernier est le seul crédité au générique, Keaton a bien réussi à y imprimer sa signature unique.

À la gare, après plusieurs déplacements ratés des uns et des autres, William Canfield finit par retrouver son fils Junior (Buster Keaton) qui le déçoit dès le premier regard : maigrichon, habillé en collégien, affublé d’une curieuse moustache et avec un ukulélé sous le bras. Non de non, il va devoir en faire un homme ! Vêtements de marin, casquette et plus de moustache. Le jeune n’en sera pas plus adroit sur le bateau où il ne trouve jamais son équilibre au grand dam de son père. Celui-ci sera d’autant plus outré quand Junior va tomber amoureux de Marion (Marion Byron), qu’il a connue à l’école, et qui n’est autre que la fille de J.J. King, le concurrent et ennemi juré sur le fleuve.

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Vont s’ensuivre de nombreuses péripéties où l’élasticité et la maladresse de Keaton vont faire merveille jusqu’à un final époustouflant : un cyclone va être l’occasion sur terre et sur l’eau de défier les lois de la gravité et au génie comique de passer à travers toutes les catastrophes générées par cette tempête sans une seule égratignure. Jusqu’au célèbre plan d’une maison qui s’écroule entièrement sur lui, mais miracle, vu qu’il ne bouge pas d’un iota, il passe par le cadre de la porte comme si de rien n’était !

Malheureusement, ce film sera un nouvel échec. Joe Schenck va dissoudre la société de Keaton "La Buster Keaton Comedies", ce qui poussera ce dernier à quitter United Artists pour la MGM où il pourra encore tourner deux muets, avant l’arrivée du parlant et un inexorable déclin pour ce maître de l’art burlesque.