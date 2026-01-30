Caravane - Zuzana Kirchnerová-Spidlova - critique

Résumé : Ester est mère célibataire d’un fils handicapé mental, David. Elle n’a qu’un seul petit rêve : passer deux semaines en Italie dans la maison de son vieil ami, sans son fils. Au dernier moment, les plans changent et elle n’a d’autre choix que d’emmener David avec elle.

© Festival de Cannes 2025

Critique : Ester voyage avec son fils, David. Ce dernier est porteur d’un handicap intellectuel, avec en plus une impossibilité à communiquer à l’exception de crises violentes importantes. C’est sans doute l’une des raisons pour laquelle elle est chassée de tous les endroits où elle tente de s’arrêter un peu. Tous deux entreprennent donc la traversée de l’Italie, du Nord au Sud où ils vont rencontrer toute une série de personnages, dont cette jeune Tchèque, Zuza, qui va transformer leur existence.

Copyright MasterFilm

L’idée d’une vie à bord d’un camping-car entre une mère courageuse et son adolescent déficient est très intéressante. L’originalité s’arrête avec le recours au road movie qui emprunte des ressors narratifs maintes fois vus au cinéma. D’ailleurs, le risque dans ce type de récit est d’escamoter les personnes croisées sur la route, ce que la réalisatrice, Zuzana Kirchnerová-Spidlova, évite assez bien. En même temps, elle ne va pas au bout des figures qui disparaissent du jour au lendemain sans raison apparente ou que la mère décide de fuir. L’objectif du voyage n’est pas non plus franchement abordé, ce qui nuit un peu à l’intérêt du propos. Pourtant, la réalisatrice sait capter des paysages, des regards, elle sait jouer avec le flou de la caméra, bsorber la lumière, ce qui lui assure un talent certain à raconter des histoires sur un écran

Le sujet central de Caravan demeure l’exploration de la relation mère-fils. On assiste à toute la patience que la maman déploie pour éduquer son adolescent, qui est traversé par des émois sexuels difficiles à gérer et des angoisses très spectaculaires. Elle avoue à un momentqu’elle n’est pas c ertaine de continuer, mais quand son fils disparaît, elle est de nouveau remplie d’une énergie magnifique. Le jeune n’a pas le langage, ce qui n’aide absolument pas la mère à pouvoir le tenir. Mais très vite, la mise en scène permet au spectateur de cerner les demandes, les non-dits, les émotions du garçon, indépendamment de l’usage de la parole. On se demande d’ailleurs où la réalisatrice a puisé autant d’informations pour que sa conduite d’acteurs devienne aussi rapidement signifiante pour le spectateur peu ou pas aguerri aux questions de handicap.

Copyright MasterFilm

Caravan est un film plaisant, qui se laisse agréablement regarder. L’effort porté sur les paysages accroît le plaisir du spectateur, ainsi que la beauté des visages. les deux femmes qui parcourent ensemble un temps assez important, sont très belles. Zuzana Kirchnerová-Spidlova les filme au près des visages. Chaque geste, chaque échange, chaque clignement d’œil participe à la communion du spectateur à une relation de quasi sororité. Il n’y a pas a priori d’attirance sexuelle entre elles deux, mais la sincérité de leurs échanges rend compte de quelque chose de beaucoup plus fort et beau.

Caravan est un premier film, d’une réalisatrice tchèque qui avait été remarquée pour son film de fin d’études. En ce sens, on ne peut que saluer le talent de la réalisatrice, en matière notamment d’images et de sons. Il ne restera plus pour les prochains films que de travailler l’écriture sur d’autre trame d’un road-movie, gage d’une appropriation de ses compétences techniques au bénéfice d’une histoire.