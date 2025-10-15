Ce n’est qu’un au revoir - John Ford - critique

Résumé : Devant une commission, Martin Maher (Tyrone Power), enseignant à West Point, explique son refus de partir à la retraite. Il va alors lui retracer toute sa carrière.

Critique : Pour retracer la carrière de ce militaire d’origine irlandaise, comme lui, John Ford choisit résolument le ton de la comédie.

Le récit suit chronologiquement la vie de cet émigré sans grade, affecté dans un premier temps à la cuisine, qui passera plus de cinquante ans sous l’uniforme. Maladroit (un nombre incalculable d’assiettes sera cassé) et sanguin, Martin va néanmoins s’attirer la sympathie de son entourage grâce à son empathie et à son sens de l’entraide.

Même si le film n’échappe pas aux stéréotypes très américains du sens de l’honneur, du devoir militaire, ou des obligations de la tradition familiale, il finit, avec son ambiance légère, par devenir émouvant dans ce cocon hors du monde représenté par l’école militaire de West Point.

Sans quasiment sortir de l’enceinte de l’école, le héros va gravir les échelons, rencontrer Mary (Maureen O’Hara), celle qui sera son épouse, construire sa maison, faire venir son père (Donald Crisp) et son frère (Sean McClory) d’Irlande, et vivre les nombreux aléas d’un destin humain somme toute ordinaire.

John Ford n’a pas son pareil pour croquer un groupe humain, faire vivre chaque individu et le rendre unique jusqu’au plus petit rôle, et toucher la corde sensible du spectateur. Tyrone Power, dans un rôle inhabituellement burlesque, s’en sort très bien face à Maureen O’Hara, qui réussit à exister dans le rôle ingrat de la femme au foyer.

La même année, après avoir entamé Permission jusqu’à l’aube (Mister Roberts) qu’il ne terminera pas en raison d’un profond désaccord avec Henry Fonda, John Ford tournera La prisonnière du désert (The Searchers), western désabusé qui sera l’un de ses tous meilleurs films.