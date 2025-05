Les cavaliers - John Ford - critique

Résumé : Sous une pluie battante, le colonel John Marlowe (John Wayne) est convoqué dans une tente par le général en chef de l’Armée nordiste Ulysse S. Grant entouré de son état-major. Il va être chargé de détruire les voies ferrées au delà des lignes ennemies.

Critique : Bien que caractériel et inflexible, Marlowe rechigne à détruire des voies ferrées, lui qui était ingénieur pour une compagnie ferroviaire dans le civil. De plus, sa hiérarchie l’oblige à faire croire à ses troupes qu’elles regagnent le Nord pour une permission bien méritée, alors qu’elles se dirigent vers le Sud. Et on lui adjoint un médecin miliaire, le major Kendall (William Holden), fervent pacifiste aux idées larges.

Dès le début de son périple, la colonne de milliaires va découvrir une riche veuve, Hannah Hunter (Constance Towers), sudiste convaincue, restée seule dans sa grande maison avec Lukey (Althea Gibson), sa domestique noire. Afin d’éviter d’être dénoncés, Marlowe décide d’emmener les deux femmes avec eux.

John Ford, qui entamait la dernière partie de sa carrière, a été choisi par les deux scénaristes John Lee Mahin et Martin Rackin, considérant qu’il était le mieux placé pour réaliser un film consacré à la guerre de Sécession. Las, le tournage va s’avérer particulièrement difficile : les relations avec les deux auteurs vont s’avérer très difficiles, et John Wayne et William Holden vont exiger chacun un cachet dépassant largement le sien. De plus, les deux comédiens ont passé leur temps à se soûler entre les prises, et John Wayne semblait plus préoccupé par la mise en chantier de sa première réalisation (ce sera Alamo 1960), que par ce film, tourné par le cinéaste qui l’avait pourtant découvert. Pour couronner le tout, le vieil ami cascadeur de Ford, Fred Kennedy, va se tuer lors d’une cascade nécessitée par l’histoire.

Malgré tout ces aléas, ce "presque" western reste un très honnête long métrage, qui décrit la guerre sans panache, ni manichéisme, renvoyant dos à dos les nordistes et les sudistes.

La confrontation entre Marlowe (Wayne) et Kendall (Holden) est plutôt savoureuse, et Constance Towers amène un contrepoint féminin plus étoffé que dans bien des westerns.

À noter qu’Athea Gibson, qui interprète la fidèle domestique, était en fait une grande championne de tennis, pour qui ce fut la seule apparition au cinéma.

Immédiatement après, John Ford tournera Le sergent noir (Sergeant Rutledge, 1960), qui offre le premier rôle à son ami, l’Afro-Américain Woody Stode. Western qui traite d’une erreur judiciaire concernant un sous-officier noir, et dans lequel on retrouvera Constance Towers.

L’exceptionnelle restauration du film a notamment permis une restitution incroyable de la lumière (due à la base à William H. Clothier).