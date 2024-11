La taverne de l’Irlandais - John Ford - critique

Résumé : Polynésie. Thomas "Boats" Gilhooley (Lee Marvin) revient sur l’île de Haleakaloha le jour de son anniversaire pour ne pas rater la bagarre annuelle à laquelle il se livre avec son ami Michael "Guns" Donovan (John Wayne), né le même jour que lui.

Critique : Comme d’habitude, c’est le docteur Dedham (Jack Warden) qui mettra fin à cette attraction locale. Ces trois hommes se sont connus pendant la guerre du Pacifique et sont restés amis en s’installant sur place. L’arrivée imminente d’Amelia (Elizabeth Allen), la fille de Dedham, née d’un premier mariage et élevée dans la bonne société bostonienne, va compliquer les choses : elle ne sait pas qu’elle a trois frères et sœurs nés d’un second mariage avec une princesse locale décédée depuis.

John Ford et John Wayne, c’est une longue histoire de cinéma et d’amitié. Ensemble, ils ont tourné une bonne vingtaine de films. Parmi ceux-ci, beaucoup de westerns pour certains mythiques, et une bonne douzaine dans lesquels Wayne tient le premier rôle. Ford a même prêté main forte à l’acteur pour son propre film, Alamo (1960).

Cette toute dernière collaboration, que l’on peut qualifier de comédie d’aventures, est loin de refléter le meilleur d’eux-mêmes. Wayne n’est pas très à l’aise dans le comique, et John Ford semble avoir traité le tout avec une inhabituelle désinvolture.

Enchaînement de bagarres homériques et beuveries outrancières parmi les chants et les colliers de fleurs des autochtones ne masquent pas la faiblesse, et de l’histoire, et de son traitement.

Reste une sympathie nostalgique du spectateur pour ce qui reste le dernier témoignage d’un des plus importants duos cinéaste/acteur de la grande époque hollywoodienne.