Ce que cette nature te dit - Hong Sang-soo - critique

Résumé : Donghwa, un jeune poète de Séoul, conduit sa petite amie Junhee chez ses parents, aux alentours d’Icheon. Émerveillé par la beauté de leur maison nichée dans un jardin vallonné, il y rencontre son père qui l’invite à rester. Au cours d’une journée et d’une nuit, il fait la connaissance de toute la famille et la nature de chacun se révèle.

Critique : Passons sur la citation de presse absurde mise en exergue sur l’affiche française du film : « Mon beau-père et moi à la façon d’Hong Sang-soo ». Un peu comme si l’on comparait Perceval le Gallois de Rohmer à Cœur de dragon… Les relations entre Donghwa et le père de sa compagne (l’excellent Kwon Hae-hyo, fidèle du cinéaste) ne sont d’ailleurs pas exclusives puisque le récit insiste aussi sur les conversations avec la belle-mère et la belle-sœur potentielles, tout aussi révélatrices malgré tout des intentions du réalisateur. Structuré en huit chapitres respectant l’unité de temps (vingt-quatre heures de visite du couple central aux parents de la jeune femme), Ce que cette nature te dit, qui ne dépasse pas les deux heures, est pourtant l’un des films les plus longs de Hong Sang-soo. Il n’est pas superflu de préciser que le spectateur ne verra pas le temps passer, tant cette série de saynètes est bâtie autour de dialogues pétulants d’intelligence et de saveur, avec le minimalisme cher au cinéaste : absence de musique, plans fixes étirés, comme cela le fut pour ses films antérieurs, tels que Seule sur la plage la nuit, Hotel by the River ou Juste sous vos yeux.

© 2025 Jeonwonsa Film Co. Tous droits réservés.

On notera que les scènes de repas sont également présentes (ici deux séries de plats copieux à quelques heures d’intervalle !) et que l’alcool est toujours le catalyseur des sentiments, diverses boissons ayant, semble-t-il, remplacé le saké depuis Wake Up et La voyageuse. Mais Hong Sang-soo, qui avait épuré son art depuis quelques années, tout en brisant la linéarité et en ayant recours à l’onirisme dans certaines œuvres, propose avec le présent métrage une histoire plus accessible que les précédentes, avec en filigrane une critique sociale acerbe que ne tempère pas, loin de là, l’humour pince-sans-rire de quelques passages. La satire n’est pourtant pas tout à fait celle des rapports de classe, les deux familles respectives pouvant être assimilées à une certaine classe moyenne supérieure coréenne, malgré un rapport différent à l’argent chez les personnages. Poète fauché mais sincère, à l’instar du protagoniste du film de Simón Mesa Soto sorti la même semaine, Donghwa est le fils d’un avocat célèbre et fortuné. Les parents de Junhee ont bâti une vaste propriété et font l’éloge de la communion avec la nature (discours du père) et de la beauté de l’art (propos tenus par la mère).

© 2025 Jeonwonsa Film Co. Tous droits réservés.

La convivialité et la courtoisie sont reines pendant une grande partie de la journée, malgré des signes trompeurs (les remarques gênantes de la sœur). Mais quand une question maladroite surgit au cours du dîner et que le verre de trop est servi, les langues vont se délier et le vernis social des apparences va vite voler en éclats. Certes, Hong Sang-soo n’a pas l’objectif de refaire Parasite en mode cinéma de chambre, mais cet aspect de son scénario marque un renouvellement de son inspiration, ce qui n’est pas la moindre qualité de cet opus, que l’on peut considérer comme l’un des meilleurs de sa filmographie. Ce que cette nature te dit, sélectionné en compétition officielle au Festival de Berlin 2025, confirme donc la singularité d’un réalisateur cohérent et prolifique qui, loin de tourner en rond, ne cesse de nos émerveiller à la plupart de ses œuvres.