La voyageuse - Hong Sang-soo - critique

Résumé : Iris a récemment débarqué à Séoul. Pour faire face à ses difficultés financières, cette femme, qui semble venir de nulle part, enseigne le français à deux Sud-Coréennes avec une méthode bien à elle.

Critique : Grand Prix du Jury à la Berlinale 2024, La voyageuse marque la troisième collaboration de Hong Sangsoo avec Isabelle Huppert, après In Another Country et La caméra de Claire. Une fois encore, on retrouve la mécanique de répétition et la nonchalance dont le réalisateur sud-coréen, entièrement concentré sur sa volonté de capter l’instant présent et les interactions entre les êtres, a fait sa marque de fabrique.

Mais qui est donc Iris, cette femme dont on ne connaît rien, qui s’exprime en anglais et prétend vouloir enseigner le français en utilisant une méthode bien peu conventionnelle ? Alors arnaqueuse de bas étage ou psychanalyste de haut niveau ? Ni l’une ni l’autre mais l’histoire ne vous renseignera guère sur ce personnage solitaire qui, avec malice et détermination, pose les mêmes questions, sous des angles différents, à tous ceux qu’elle croise, comme pour les aider mieux cerner leur propre vérité. De son propre aveu, le réalisateur privilégie toujours la découverte fortuite plutôt qu’une peinture préétablie de situations que sa caméra filme sans but précis mais toujours de la manière la plus naturelle possible. C’est dans ce flou artistique troublant qu’évoluent Yeonhee, une jeune pianiste qui, à travers l’apprentissage d’une langue étrangère, espère extirper des sentiments refoulés ; Wonjoo, une femme aisée qui cherche un sens à sa vie ; et le jeune Ingeok qui l’héberge et dont on peine à comprendre quels rapports Iris entretient avec lui.

De cette comédie burlesque et délicate où s’entremêlent familiarité et sophistication, approche de réalisme et réflexion spirituelle, authenticité et mystère, s’échappe un réel parfum de poésie exotique qui pourra enthousiasmer autant que décontenancer. Car face à cette douce indolence, il est difficile d’exprimer ce que l’on ressent et l’on s’ennuie parfois.

Fort heureusement, le magnétisme d’Isabelle Huppert, parachutée ici à bon escient, opère. Voûte bien plus solide qu’il n’y paraît, elle distille grâce et légèreté. Force est de reconnaître que lorsqu’elle disparaît de l’écran, la narration s’affadit.

S’il est nécessaire d’adhérer au style quelque peu hermétique de ce lointain réalisateur pour apprivoiser l’intégralité de cet étrange objet cinématographique, on se laisse finalement porter, entre alcool de riz et lyrisme, par ce traité gentiment philosophique sur la condition de l’être humain, la magie des rencontres et les bienfaits de la solitude.