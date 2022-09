Juste sous vos yeux - Hong Sang-soo - critique

Résumé : Sangok, une actrice disparue des écrans depuis des années, rencontre un célèbre réalisateur qui lui propose de jouer dans son prochain film. Malgré son désir de revenir sur le devant de la scène, le grave secret qu’elle renferme la rend hésitante…

Critique : Depuis son premier long métrage Le jour où le cochon est tombé dans le puits (1996), Hong Sang-soo bâtit une œuvre prolifique et cohérente, où l’on retrouve un univers familier, autant par les scénarios minimalistes qu’avec la mise en scène fluide et dépouillée de tout artifice. Sur le plan de la narration, il y est question des tourments existentiels de cinéastes (avec une subtile mise en abyme), autour desquels gravitent des étudiant(e)s en septième art et/ou divers personnages décalés. Apparaît également dans chacun de ses métrages la désormais attendue séquence de repas trop arrosé, au cours de laquelle les protagonistes révèlent leurs sentiments les plus enfouis. D’aucuns ont parlé d’influence rohmérienne de par la profusion de dialogues dans des milieux plutôt intellectuels, influence que traduit également des réalisations marquées par la primauté des plans fixes et une ascèse filmique (absence de musique ou d’effets ostensibles de caméra). Les fans de HSS se trouveront en terrain connu avec Juste sous vos yeux qui privilégie par ailleurs l’unité de temps.

Sangkok, une ancienne actrice de cinéma retirée aux États-Unis, revient dans sa Corée natale. Au cours d’une journée bien remplie, Elle a d’abord un rendez-vous avec sa sœur cadette dans un café, en fin de matinée. Les deux femmes évoquent le temps passé. Son déjeuner avec un cinéaste étant reporté de quelques heures, Sangkok s’en va flâner dans des lieux familiers, avant de rejoindre le réalisateur dans un second café désert. L’ambiance semble un peu froide et distante (et un gobelet de café se substitue brièvement au repas attendu), lorsque le cinéaste, se déclarant grand admirateur, lui propose un come-back, souhaitant faire d’elle l’héroïne de son prochain film. Mais Sangkok a un terrible secret à lui révéler… Cet opus de Hong Sang-soo est une merveille de délicatesse, et le réalisateur sud-coréen réussit encore à nous surprendre et séduire, malgré un dispositif désormais rodé. Loin de se répéter, il parvient à retrouver la grâce de ses plus grandes réussites, à l’instar des récents Seule sur la plage la nuit ou Hotel by the River.

Sans doute le ton dramatique, émouvant sans verser dans le mélo lacrymal, contribue au pouvoir de fascination de cette histoire qui capte également l’attention par ses transitions narratives (un transport en taxi suscitant un certain malaise) et un épilogue surprenant. Et en dépit de son ancrage plus ou moins autobiographique, le film confirme la capacité du cinéaste à prendre du recul avec le réalisme : « Je ne vois pas la relation qu’il peut y avoir entre film et réalité. Je me concentre sur les films et les sentiments. Je peux avoir une vision mais je sais que c’est en lien avec moi, que ça ne peut pas représenter la réalité », a-t-il ainsi précisé dans le dossier de presse. Il faut aussi souligner la qualité de l’interprétation. Autour des fidèles Kwon Hae-yo, Cho Yun-hee et Shin Seo-kho, Lee Hye-young est extraordinaire. Cette actrice, méconnue du public occidental, fut l’une des plus en vue des années 80. Elle est dirigée pour la première fois par Hong Sang-soo et dévoile un jeu élégant et nuancé. Juste sous vos yeux avait été présenté au Festival de Cannes 2021 dans la section officielle Cannes Première.