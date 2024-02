Walk Up - Hong Song-soo - critique

Résumé : Byungsoo, un réalisateur célèbre, accompagne sa fille chez une amie de longue date, propriétaire d'un immeuble à Gangnam. La visite des lieux entraîne pour Byungsoo un voyage hors du temps où se dessinent, à chaque étage, ses amours passés et à venir.

Critique : Hong Sang-soo, désormais très prolifique, épure de plus en plus son art. Une certaine fantaisie émaillait encore De nos jours..., son avant-dernier opus. Dans Walk Up, ont tient encore quelques propos légers autour d’une bouteille d’alcool (le vin a remplacé le saké) mais le ton est plus grave puisqu’on y parle du vieillissement d’un artiste (toujours un réalisateur) et de son désenchantement par rapport ses expériences sentimentales, actuelles, passées ou... futures. Le réalisateur brise en effet la temporalité à travers ce huis clos se déroulant dans l’immeuble que possède une vieille amie de Byungsoo (Kwon Hae-hyo), alter ego de HSS.

Les femmes qui gravitent dans son espace réel ou mental étant interprétées par d’autres actrices récurrentes du cinéaste (dont les exquises Lee Hye-yung et Song Seon-mi). On songe à l’onirisme de certains Bergman (le propos métaphysique en moins) ou à la démarche du Fellini de Huit et demi, sans le baroque du maître italien. HSS reste en fait fidèle à son propre univers, mais ici en mode radical : scénario tenant en trois feuillets, plans fixes systématiques, comme cela était annoncé avec des films Seule sur la plage la nuit, Hotel by the River ou Juste sous vos yeux. De plus, bien qu’entouré de quelques collaborateurs artistiques et techniques, HSS est vraiment le maître à bord de son espace filmique, assurant, outre le scénario et la réalisation, le montage et la photo (sublime noir et blanc).

Et concernant le caractère de plus en plus autobiographique de ses longs métrages, il tient à préciser dans le dossier de presse : « Je ne sais pas à quel point il faut être honnête pour être cinéaste, mais j’essaye de l’être avec mes films. Peut-être qu’au début de ma carrière j’étais un peu rebelle. Je voulais essayer de casser quelque chose de mon adolescence, faire des films éloignés de mon expérience de jeune vingtenaire. Je me suis aperçu en brisant certaines barrières dans mon esprit que je voulais créer des choses plus proches de ce que je ressentais, de ce que je vivais chaque jour. Je crée la matière de mes films à partir de choses proches de ma vie mais elles viennent d’il y a longtemps. Je ne tourne jamais de scène dans laquelle j’essaie de recréer quelque chose qui a pu m’arriver car je n’ai jamais eu la volonté de faire un film littéralement autobiographique. Cependant ces films s’inspirent de ma vie et j’essaye d’être fidèle à cela, peut-être sont-ils autobiographiques en ce sens ». Pour autant, on pourra aussi trouver un peu vain et fastidieux un dispositif relevant parfois de l’exercice de style et il est permis de préférer d’autres jalons de la riche filmographie du réalisateur.