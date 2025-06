Chiens perdus sans collier - Jean Delannoy - critique

Résumé : Le tout jeune Alain Robert (Jimmy Urbain), orphelin placé dans une ferme, va y mettre le feu avant de disparaître. Francis (Serge Lecointe), 15 ans, voleur insolent, fuit le domicile de ses parents alcooliques, en leur cachant la grossesse de Sylvette (Anne Doat), sa petite amie du même âge que lui. C’est le juge Lamy (Jean Gabin) qui va être en charge de leurs dossiers quand ils se feront prendre.

Critique : Jean Delannoy, plus habitué aux drames bourgeois ou aux adaptations historiques, adapte ici un célèbre roman à dimension sociale de Gilbert Cesbron, avec le fameux duo de scénaristes de l’époque Jean Aurenche et Pierre Bost, auxquels il faut ajouter François Boyer. C’est aussi l’une des rares occasions pour Jean Gabin de participer à un long métrage mettant en lumière un problème clivant de société : le placement en centre d’observation des mineurs orphelins et délinquants, comme il le fera, sur un tout autre sujet deux ans plus tard, en défendant l’accouchement sans douleur dans Le cas du Docteur Laurent de Jean-Paul Le Chanois.

Le traitement du film, assez classique et aujourd’hui bien daté, décrit pourtant avec une certaine justesse une jeunesse délaissée et souvent malmenée, et permet à de très jeunes acteurs d’endosser des rôles importants. Aucun malheureusement, ne fera de carrière significative.

Autour de Jean Gabin, qui réussit tout de même à faire son numéro habituel et bien rodé de bourru au grand cœur, on retrouve avec plaisir, dans les seconds rôles, quelques figures coutumières des années 1950 : parmi les plus connues, Jane Marken, Dora Doll, ou encore Robert Dalban dans le rôle inattendu d’un funambule !