Chronique d’une liaison passagère - Emmanuel Mouret - critique

Résumé : Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…

Critique : C’est l’histoire d’un homme et d’une femme qui se rencontrent uniquement pour coucher. Des sex friends diraient les jeunes d’aujourd’hui, sinon qu’ils abordent la cinquantaine avec un souci certain de donner un sens à leur existence. Ils voudraient rester libres, se voir quand ils en expriment le désir seulement, refusent de forcer les choses et font de leur liberté sexuelle un mode de vie alternatif. Mais on sait au cinéma, et surtout chez Emmanuel Mouret, qu’annoncer un tel programme, c’est évidemment envisager le risque de l’attachement et du débordement des émotions.

Le couple occupe quasiment tout le devant de l’écran pendant tout le long-métrage. Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne semblent deux acteurs de théâtre, plongés dans la modernité d’une ville. Les dialogues en effet semblent résumer à eux seuls toute la littérature du monde qui s’occupe des choses de l’amour. Ils évoquent en permanence le désir comme un détachement, et en le décrivant comme tel, ils parlent en fait de l’amour et du risque de perte et d’abandon. On apprend avec eux deux qu’il vaudrait presque mieux s’assurer que l’amour n’est rien pour composer avec lui. Sauf que l’amour, ce n’est jamais rien. Les jours, les semaines se suivent et la relation de ces deux être suspendus s’étoffe. L’amour s’invite dans ce duo qui expérimente de nouvelles aventures sexuelles.

Chronique d’une relation passagère est un film français conçu pour divertir intelligemment. La direction d’acteurs est tout juste formidable, semblant laisser les comédiens réécrire une histoire qu’ils auraient pu vivre ensemble. Mouret opte pour la délicatesse d’un piano pour accompagner ces jolis tourments amoureux, quand il ne cède pas à l’épaisseur d’un orchestre symphonique. En tous les cas, on a beaucoup de plaisir à suivre ces deux comédiens à Paris, en proche banlieue ou au milieu des forêts. Les relations sexuelles ne sont jamais montrées. Les dialogues décrivent les diverses expériences sexuelles ou amoureuses qu’ils ont connues, avec un grain de malice et de tendresse. Et le spectateur sourit souvent de ces joutes verbales, avec la complicité assumée que finalement, ce qu’ils éprouvent n’est pas très éloigné de la vraie vie des couples.

Voilà un film qu’il faut aborder pour ce qu’il est : un subtil mélange de galanterie et de bons mots. Comme quoi, le cinéma aussi bien que la littérature n’en aura jamais fini avec l’amour courtois.