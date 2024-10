Trois amies - Emmanuel Mouret - critique

Résumé : Joan n’est plus amoureuse de Victor et souffre de se sentir malhonnête avec lui. Alice, sa meilleure amie, la rassure : elle-même n’éprouve aucune passion pour Éric et pourtant leur couple se porte à merveille ! Elle ignore qu’il a une liaison avec Rebecca, leur amie commune... Quand Joan décide finalement de quitter Victor et que celui-ci disparaît, la vie des trois amies et leurs histoires s’en trouvent bouleversées.

Critique : Après Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait et Chronique d’une liaison passagère, Emmanuel Mouret s’affirme comme l’un des meilleurs troubadours du cinéma français. Tel le poète des siècles passés, il brille à trouver le mot juste et y associer la musique adéquate pour observer, encore et toujours, les variations amoureuses au sein de couples insatisfaits à la recherche d’une duplicité fluctuante.

Copyright Pascal Chantier

Un postulat de base somme toute assez banal, auquel le réalisateur ajoute, pour notre plus grand bonheur, sa sobriété, son romantisme et son amour de la langue française, accordant à celle-ci comme à toutes ses œuvres un aspect joliment désuet. La voix off à laquelle Vincent Macaigne prête son timbre remonte le cours de l’histoire afin de nous présenter d’emblée le lieu et les personnages de cette nouvelle création qui fait la part belle aux femmes. Trois femmes liées par une solide amitié cependant pas dénuée de failles et trahisons, trois enseignantes contemporaines investies d’un savoir qui ne les exempte pourtant pas de la même perte de repères que les autres, trois parcours de vie irrigués de rêves de liberté et d’amour paradoxaux pour une comédie qui entremêle tragédie et douceur. C’est autour du destin tragique de Joan (India Hair) que se cristallise la tonalité de cet échiquier amoureux. Si elle éprouve toujours de l’affection pour Victor (Vincent Macaigne), dont elle partage la vie depuis de longues années, elle doit s’avouer qu’elle n’en est plus amoureuse. Victime d’une honnêteté absolue, elle se sent dans l’obligation de le lui avouer, conduisant à un malheur qu’elle n’avait pas prévu et dont elle se sent, à tort ou à raison, responsable. À l’inverse, Alice (Camille Cottin), d’un naturel bien plus insouciant, préfère la raison à la passion et se satisfait de cette relation rassurante avec Éric (Grégoire Ludig), tout en restant ouverte à toutes les opportunités. Enfin Rebecca (Sara Forestier), instable tant professionnellement que sentimentalement, incarne la fantaisie et la décontraction. Et si les hommes sont laissés à l’arrière-plan, la douceur et la magnanimité dont ils font preuve participent amplement au climat de sérénité, additionné d’une bonne pincée d’ironie, qui plane tout au long du film.

Copyright Pascal Chantier

C’est donc tout naturellement et sans jugement que l’on s’attache à ces personnages dont la complexité nous émeut , tout en nous renvoyant à nos propres contradictions, d’autant qu’ils sont interprétés par une savoureuse pléiade d’acteurs, tous plus convaincants les uns que les autres. Une mise en scène fluide et vivante, abritée au cœur d’un format panoramique, offre des plans généreux et colorés sur les paysages naturels autant que sur la diversité architecturale de Lyon et de ses environs, en écho à la vivacité et à la variété structurelle de ses protagonistes. Ce choix de cadrage renforce l’aspect romanesque, d’autant qu’une touche d’onirisme, aussi inattendue que légère, s’invite dans cette chronique galante.

S’il reprend certes tous les ingrédients d’un cinéma qui n’appartient qu’à lui, Mouret, cette fois, les enrichit de situations inédites et accorde ainsi une tonalité nouvelle à son œuvre.