Chronique d’une liaison passagère - Emmanuel Mouret - test DVD

Résumé : Une mère célibataire (Sandrine Kiberlain) rencontre dans une soirée un homme marié, Simon (Vincent Macaigne). Ils décident de s’engager dans une relation sans y mettre de sentiment.

Le film : Le titre du film ne laisse aucun doute, cette relation ne sera pas faite pour durer. Le récit, coécrit avec Pierre Giraud, va ainsi égrener différentes rencontres du couple, pendant lesquelles ils vont digresser sur leurs sentiments, leurs doutes et leurs états d’âme. L’histoire se concentre presque uniquement sur le couple que l’on retrouvera dans leurs moments de rencontre, tout en maintenant à distance les scènes intimes.

On retrouve la petite musique d’Emmanuel Mouret faite de longues scènes de tête à tête dans lesquels les protagonistes tentent de justifier les décisions que leur dictent leurs sentiments.

Si encore une fois, on retrouve l’esprit se Marivaux et les thèmes souvent présents dans le cinéma d’Éric Rohmer, il se trouve qu’ici, malgré toutes ces références et les réelles qualités d’écriture et de mise en scène, l’enchaînement des rencontres finit par atteindre un systématisme de situations frisant l’ennui, voire l’invraisemblance.

Paradoxalement, les qualités même de cette œuvre, pourtant légère et ne manquant pas de grâce, en font aussi probablement ses limites : le texte très brillant manque de naturel et de spontanéité et le parti pris de huis clos finit par lasser et tourner en rond.

Malgré tout, outre les qualités indéniables de l’ensemble, on peut souligner les excellentes prestations de Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne.

Le test DVD

Les suppléments :

1 Entretien avec Emmanuel Mouret et Laurent Desmet (45 mn).

Le cinéaste et son fidèle chef opérateur répondent aux questions de Philippe Rouyer, critique et historien de cinéma.

Les deux hommes explicitent leur travail et la complicité qui les unit. Le réalisateur, d’une modestie qui l’honore, explique ses choix de mise en scène tout en rendant aussi hommage aux cinéastes qui ont compté pour lui.

2 Un zombie dans mon lit (2019 - 12 mn). Avec Frédérique Bel et Sylvain Mossot. Une jeune femme croise un zombie lors de son jogging. Feignant de le prendre pour une personne "normale",elle va l’entraîner jusqu’à chez elle en soliloquant sur ses sentiments comme s’il était un prétendant en puissance

L’image : Les belles couleurs douces et acidulées de Laurent Desmet sont parfaitement restituées.

Le son : Les dialogues touffus et ciselés sont extrêmement bien rendus.