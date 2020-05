Cinquante Nuances Plus Sombres - la critique

Résumé : C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque espoir de vie commune.

Notre avis : Après un premier opus à peine passable, sauvé par la prestation de Dakota Johnson, on espérait (pas beaucoup, mais un peu quand même), que Cinquante Nuances Plus Sombres, adaptation du second tome de la trilogie littéraire phénomène créée par E.L James, rehausserait la barre. Espoir on ne peut plus déçu, car plutôt que de la rehausser, le réalisateur James Foley et son scénariste Niall Leonard n’ont fait que la tirer vers le bas.

Fifty Shades fait malheureusement partie des oh combien nombreuses franchises cinématographiques dirigées par des producteurs opportunistes possédés par l’appât du gain. Il n’y a qu’à regarder les chiffres qu’a réalisé Cinquante Nuances de Grey au box-office mondial pour s’en convaincre : 4 millions d’entrées en France et 570 millions de dollars de recettes pour un budget de – seulement – 40 millions de dollars. Il y a de quoi faire saliver le studio Universal, qui, cette fois-ci, semble ne pas avoir jugé nécessaire de faire un vrai long-métrage de cinéma puisque le titre du film peut à lui seul déplacer les foules.

Copyright Universal Pictures

Les craintes se confirment dès les premières minutes : pas facile de condenser les 700 pages du livre dans un film d’à peine deux heures. Alors on coupe, on essaye de dire l’essentiel dans des dialogues creux… mais à trop couper, on finit par aller trop vite ! Les scènes s’enchaînent beaucoup trop rapidement, car le temps est compté.

C’est ce qui, en-dehors de la simplicité et de la naïveté du roman original, relègue Cinquante Nuances Plus Sombres au rang de romance pseudo-érotique plus ridicule qu’excitante. On rit de certaines scènes qui, alors qu’elles se voudraient dramatiques, sont ridiculement drôles (lorsque Christian tombe à genoux aux pieds d’Anastasia pour lui signifier qu’il ne veut pas qu’elle le quitte, on ne peut vraiment pas s’empêcher de pouffer). Les deux têtes d’affiches, Dakota Johnson et Jamie Dornan, qui d’après les rumeurs, ne s’apprécient pas beaucoup dans la vie, ne semblent pas du tout heureux d’être réunis à l’écran : aucune chaleur, aucune sensualité, aucune émotion ne circule entre ces deux-là ; rien qu’un courant d’air glacial soufflant sur des corps rigides et des décors froids, le tout dans une mise en scène totalement inexistante. Voilà à peu près tout ce qu’il y a à dire.