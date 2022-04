Contes du hasard et autres fantaisies - Ryūsuke Hamaguchi - critique

Résumé : Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix…

Critique : On est au cœur du Japon, en ville particulièrement. Et pourtant Marivaux semble s’être invité dans ces trois récits contemporains où il est question d’amours heureuses et malheureuses, de quiproquos emprunts de théâtralité et de délicatesse. Les femmes sont omniprésentes dans ces histoires où elles mènent la valse des sentiments et des émotions, avec d’ailleurs pour point culminant la rencontre presque fortuite de deux femmes qui se sont peut-être aimées en enfance. Les hommes, eux, semblent des personnages secondaires, usant autant de manigances sordides que se perdant dans des émois qui les dépassent très vite. Et il y a la ville, imposante, avec ses grandes tours de verre, qui sert d’écrins à ces récits de hasards qui n’en sont pas vraiment.

Copyright 2021 Neopa/Fictive

Contes du hasard et autres fantaisies est une heureuse surprise sur les écrans. Les trois récits permettent au réalisateur de dresser trois portraits de couples sans jamais céder à l’ennui. L’usage du moyen-métrage dans trois récits distincts le contraint à user d’un rythme soutenu, tout en soignant des dialogues qui permettent de saisir la complexité des personnages. La mise en scène est elle-même très simple et dépouillée. L’enjeu pour le cinéaste est de laisser ses comédiens exprimer les torpeurs amoureuses et sensuelles dans toutes ses formes. Ryūsuke Hamaguchi ne veut surtout pas céder à la démonstration. Il refuse les scènes d’amour explicites pour se concentrer sur les échanges qui ne manquent pas de sensualité.

En même temps, Ryūsuke Hamaguchi affectionne de placer ses personnages dans des situations cocasses. Si l’amour n’est pas une chose toujours facile, les retournements de situation, les hasards de la vie, les tentatives de déstabilisation placent les personnages dans des postures empreintes d’humour. Pour autant, le réalisateur parvient à échapper à la caricature ou l’excès de légèreté. L’écriture est solide, maîtrisée et d’une exceptionnelle profondeur. Ses héroïnes gardent à chaque fois une dignité suffisante pour supporter les écueils de leur existence et se sortir de situations terribles avec brio et élégance. Il y a presque dans ces trois récits un point de vue féministe qui grandit la représentation du sexe dit faible dans la société japonaise.

Là où Drive My Car avait sidéré d’ennui certains membres de la rédaction, Contes du Hasard et autres fantaisies embarque le spectateur dans une scène de théâtre où en trois actes, se jouent les affres de l’amour et de la cruauté humaine.