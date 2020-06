Coup de fouet en retour - John Sturges - critique

Résumé : Dans une region désolée, Jim Slater (Richard Widmark) fouille dans les restes d’une maison calcinée qui appartenait à des chercheurs d’or. Arrive à cheval Karyl Orton, qu’il ne connaît pas. On comprend qu’un drame s’est déroulé dans cette maison et concerne le père de Jim et le mari de Karyl.

Critique : Le récit astucieux de Borden Chase, scénariste spécialiste des westerns, est construit comme une enquête policière. Jim Slater cherche à savoir ce qui est arrivé à son père qu’il n’a jamais connu. Il va peu à peu reconstituer les événements qui ont conduit à la mort de cinq hommes et à la fuite d’un sixième.

Si Jim est tout de suite séduit par Karyl, il n’est pas dupe de ses intentions. Il faut dire que l’on parle d’un joli magot réalisé par les chercheurs d’or.

Deuxième western de John Sturges après Fort Bravo et avant Règlement de comptes à OK Corral, le film suit les codes hollywoodiens du genre et il repose sur la mise en scène classique de John Sturges. Toutefois, il n’est pas exempt de facilités : on sort un peu trop facilement son arme et les morts violentes n’émeuvent pas beaucoup les représentants de la loi.

Donna Reed arbore des tenues confectionnées par Rosemary Odell. Si elles sont très belles, elles dénotent un peu dans le désert de l’Arizona.

Quant à John McIntire, il nous réserve un rôle de salaud magnifique, comme il les a souvent joués. Mais c’est Richard Widmark qui rafle la mise : son personnage est incorruptible, téméraire, le regard toujours un peu en dessous, avec ce petit sourire qui n’appartient qu’à lui.

Juste après ce long-métrage, John Sturges tournera un autre western, Règlement de comptes à OK Corral ("Gunfight at OK Corral", en 1957), aussi célèbre que surévalué.