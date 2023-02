Un silencieux au bout du canon - John Sturges - critique

Résumé : Seattle : John McQ (John Wayne), flic intègre et intransigeant, apprend le meurtre de son collègue attribué aux hippies dont l’importante communauté donne du fil à retordre aux autorités.

Critique : Cette piste ne convainc guère McQ, qui va enquêter en solo, et y voit plus le critique d’un dealer à qui il a déjà eu à faire plusieurs fois avec son collègue disparu.

Réalisé par le vétéran John Sturges, à qui l’on doit notamment de nombreux westerns comme Les sept mercenaires (The Magnificent Seven 1960), ce film est curieusement sa seule et unique collaboration avec le non moins vétéran John Wayne. Et c’est non un western, mais un policier contemporain qui va les réunir. Les deux artistes sont en fin de carrière, et tentent un thriller à la mode pour un John Wayne un peu trop âgé pour le rôle.

À peine démarqué d’un Clint Eastwood, version inspecteur Harry, le personnage de McQ n’en a ni le cynisme, ni la fausse nonchalance.

On va donc suivre cet inspecteur sûr de lui, futé et à qui on ne la fait pas, se confronter seul à une bande de gangsters sans foi ni loi, et qui préfère s’affranchir d’une administration policière, dont un chef obtus (Eddie Albert) qui s’acharne à poursuivre la piste hippie.

Tel quel, ce polar qui concède un peu trop la mode, se suit sans déplaisir et contient son lot de scènes spectaculaires, comme une belle poursuite urbaine de voitures et une fusillade impressionnante sur une plage.

Ce sera l’avant-dernier dernier film de Sturges et John Wayne n’en tournera ensuite que seulement trois avant de décéder en 1979.