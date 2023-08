Joe Kidd - John Sturges - critique

Résumé : Au tout début du XXe siècle, au Nouveau-Mexique, Joe Kidd (Clint Eastwood) qui dort en prison, va être réveillé sans ménagement par son codétenu.

Critique : Dans la matinée, il va être conduit au tribunal par le shérif Mitchell (Gregory Walcott), afin d’être jugé pour avoir été la veille à l’origine d’une bagarre en ville. C’est à ce moment qu’arrive Luis Chama (John Saxon) avec sa bande. Ce dernier représente les petits propriétaires terriens mexicains qui refusent d’être spoliés par les colons américains.

Sur un sujet très classique pour le genre, le vétéran John Sturges livre ici l’un de ses derniers films. C’est à lui que l’on doit, notamment, pour ne rester que sur les westerns Règlements de comptes à O.K. Corral (Gunfight at the OK Corral 1957) ou encore Les sept mercenaires (The Magnificent Seven 1961).

La présence de Clint Eastwood, qui ne dira quasiment pas un mot dans les premières séquences, incarnant le personnage qu’il a lui-même créé dans la trilogie de Sergio Leone, conduit à un film qui ne trouve pas son rythme. En effet, ballotté entre le classicisme du genre porté par Sturges et le nouveau western représenté par l’acteur, le récit semble se chercher et se traîner en longueur avec des péripéties plutôt fades et répétitives.

Seule la fin, très spectaculaire à la Eastwood, se relève originale.

Malgré tout, autour de l’acteur, égal à lui-même, on retrouve avec plaisir Robert Duvall, excellent "méchant" de cinéma, et John Saxon, plutôt étonnant dans un rôle pour une fois positif.

Sans doute Clint Eastwood se souviendra de ce film en demi-teinte, puisque les quatre westerns qu’il tournera ensuite seront tous réalisés... par lui-même !