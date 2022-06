Sept secondes en enfer - John Sturges - critique

Résumé : À Tombstone, le shérif Wyatt Earp (Robert Preston) et ses adjoints, dont Doc Holiday (Jason Robards), abattent à l’OK Corral, deux des hommes du clan Clayton qui sème la terreur dans la ville. Ike Clayton (Robert Ryan), le patriarche, leur intente un procès.

Critique : En 1957, le cinéaste John Sturges avait réalisé Règlement de comptes à OK Corral (Gunfight at OK Corral) avec Burt Lancaster et Kirk Douglas (respectivement Wyatt Earp et Doc Holiday). Il reprend ici en quelque sorte l’histoire là où il l’avait laissée à l’époque. Mais ce long métrage n’est pas une suite à proprement parlé, dans le sens où tout y est différent sur la forme : le ton, alternant nostalgie et dérision, une nouvelle distribution qui présente notamment un duo vieillissant inédit, avec un Wyatt Earp plus vengeur que justicier, et un Doc Holiday d’un cynisme effrayant.

Maintenant, le récit parfois confus, qui, c’est à souligner, ne comporte aucun rôle féminin, progresse lentement, et ce malgré de belles fulgurances dans les scènes d’action. On peut noter que la scène d’ouverture et ses premières conséquences peuvent être difficilement compréhensibles pour qui n’aurait pas vu le premier opus, ou ne connaîtrait pas les aventures de Wyatt Earp.

Si l’on peut souligner l’excellente prestation de Jason Robards, en tuberculeux désabusé, qui défie la médecine, et préfère le whisky à toute autre médication, on peut aussi constater la fadeur de l’interprétation de Robert Preston, et la faiblesse du personnage confié à Robert Ryan, un comble pour cet excellent acteur, toujours à l’aise dans les rôles de méchants, et qui passe ici presque inaperçu.

Tourné en 1967, quand le western américain peinait à se renouveler, celui-ci hésite probablement trop entre classicisme et modernité, en perdant un peu sur les deux tableaux. Maintenant, tel quel, il reste tout à fait honorable, et peut être aussi distingué pour l’intéressante partition musicale de Jerry Goldsmith et la belle lumière du directeur de la photo.

À noter dans un rôle secondaire de tueur, le jeune Jon Voight, dans l’un de ses toutes premières prestations.