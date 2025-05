Dalloway - Yann Gozlan - critique

Résumé : Clarissa, romancière en mal d’inspiration, rejoint une résidence d’artistes prestigieuse à la pointe de la technologie. Elle trouve en Dalloway, son assistante virtuelle, un soutien et même une confidente qui l’aide à écrire. Mais peu à peu, Clarissa éprouve un malaise face au comportement de plus en plus intrusif de son IA, renforcé par les avertissements complotistes d’un autre résident. Se sentant alors surveillée, Clarissa se lance secrètement dans une enquête pour découvrir les réelles intentions de ses hôtes. Menace réelle ou délire paranoïaque ?

© Festival de Cannes 2025

Critique : Dalloway, c’est le nom donné à la matrice issue de l’Intelligence Artificielle qui accompagne le quotidien d’une écrivaine en panne d’inspiration, au sein d’une Résidence d’artistes où elle a été invitée pour rédiger un livre. L’appartement où elle réside est juste sublime, et les propositions offertes par la technologie sont remarquables. Des images de mer s’ouvrent au moment du lever avec le bruit des vagues, les informations sont distillées tous les matins sur le miroir qui propose des examens médicaux quotidiens, bref l’idéal d’une assistance où tout semble plus facile, qui plus est pour quelqu’un qui veut créer. Mais comme on est au cinéma, derrière les dorures formidables de l’IA se cache une machinerie diabolique que Clarissa va devoir résoudre.

Copyright ZHOU YUCHAO © Mandarin & Compagnie - Gaumont

Dalloway est proposé par Yann Gozlan, attiré depuis longtemps par un cinéma fantastique et d’anticipation. Le réalisateur s’attaque à la révolution technologique en marche qui apparaît au moins dans son récit, comme un instrument redoutable de contrôle et de domination des peuples. Le plus étonnant, c’est que cette histoire se révèle d’une très grande vraisemblance, voire totalement plausible dans un monde en transformation. La fiction se déroule dans un Paris modernisé, remodelé, qui laisse percevoir que nous sommes dans un futur assez éloigné. Et pourtant, l’usage du portable, des photographies et plus globalement l’atmosphère générale témoignent d’une époque qui pourrait être la nôtre, ce qui accroît le sentiment d’angoisse généré par l’histoire.

Mylène Farmer habite la voix de l’IA dont on ne sait si elle est dangereuse ou protectrice. C’est tout à fait étonnant de la part de la star de la chanson d’intégrer un personnage virtuel qui tend peu à peu à devenir retors et manipulateur. On est loin de l’image romantique et mystérieuse de la diva, habituée maintenant au cinéma de Yann Gozlan. Cécile de France, elle, est parfaite dans ce rôle d’écrivaine qui faillit aux vertiges d’un monde où l’humanité est sous contrôle. Elle joue sur l’angoisse, entre folie, rationalité et sensibilité. Elle contribue de façon assez magique à la vraisemblance d’un propos qui aurait pu s’égarer dans un vague délire mystique et alambiqué. Au contraire, le scénario fait montre d’une redoutable efficacité, permettant au spectateur d’entrer dans l’anxiété du personnage féminin principal.

Dalloway constitue une véritable réussite, au milieu d’une filmographie assez contrastée pour Yann Gozlan. Manifestement, il a été très inspiré par ce récit troublant qui tient en haleine le spectateur jusqu’à la dernière minute. Le style évolue entre le fantastique, le thriller psychologique et le drame, notamment avec cette fin imprévisible mais carrément dramatique. Le réalisateur a gagné en maturité, en maîtrise de la mise en scène et permet à l’ensemble d’emporter les spectateurs dans un tourbillon d’angoisse et d’empathie. En tout cas, on écoutera l’avertissement de Yann Gozlan en matière de précaution à tenir sur les évolutions technologiques qui accompagnent notre quotidien.