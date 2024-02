Dans la mêlée - Matt Carter - critique

Résumé : Les tensions sont vives dans un club de rugby gay de Londres : l’équipe est à court d’argent et divisée. Lors d’une arrosée, deux joueurs de l’équipe, tout aussi attachés l’un à l’autre, s’engagent sans le savoir dans une liaison adultère. Les deux hommes doivent dissimuler leurs sentiments grandissants en conciliant leurs propres vulnérabilités et les démonstrations de machisme sur le terrain. Ou risquer de détruire le club qu’ils affectionnent.

Critique : La question de l’homosexualité dans le milieu sportif est souvent dénoncée comme difficile pour celles et ceux qui la révèlent en public. Dans la mêlée met en scène une équipe de rugbymen uniquement composée de jeunes gens gays. La problématique du coming out n’est donc pas du tout le sujet du récit, qui se centre sur les amours contrariées de deux équipiers confrontés à une crise de leur club. Les scènes érotiques sont nombreuses et, il faut le dire, Matt Carter a choisi des comédiens qui se démarquent pour leur grande beauté. La plupart des joueurs d’ailleurs semblent avoir été choisis pour leurs qualités esthétiques et sportives. L’amour, les jalousies, les tromperies sont ainsi convoquées dans un récit pétri de romantisme. On se demande pourquoi les joueurs ne cèdent pas plus à des orgies sexuelles, tant eux-mêmes pourraient participer à un défilé de mode.

La mise en scène assez classique montre, avec un certain réalisme, la question souvent complexe des relations extra-conjugales au sein des couples gays. En réalité, les deux protagonistes, Mark et Warren, tombent profondément amoureux et plus rien ne peut s’opposer à leur désir de partager plus que de simples rapports sexuels. Dans la mêlée est donc à ce titre un film sur la vie courante de nombreux couples confrontés à l’usure du quotidien et le risque de la rencontre fortuite qui se transforme en un coup de foudre durable. Il ne faut surtout pas attendre du long-métrage une quelconque illustration de l’homosexualité en milieu sportif, mais bien une romance agréable qui aurait pu se passer dans n’importe quel contexte. Les ralentis suggestifs, les scènes érotiques s’invitent avec grâce dans une fiction au service de la beauté masculine.

On pourra hélas regretter un académisme de la mise en scène, voire une succession de stéréotypes amoureux que les adolescents pourraient évidemment trouver à leur goût. Dans la mêlée fait penser à la célèbre série Queer as Folk pour la photographie, les nombreuses scènes dans des bars, en dépit de la démonstration d’un milieu social aisé, loin de toute problématique sociale, où l’argent coule à flot, les verres se remplissent au gré des multiples fêtes et les appartements londoniens sont absolument magnifiques. Matt Carter assume donc le caractère très romantique, voire le quasi-conte merveilleux où les princes s’embarquent dans des amours multiples, au cœur de leurs châteaux contemporains. Les femmes elles sont quasi absentes dans cette fiction fleur bleue.

Dans la mêlée est donc clairement un film destiné aux grands adolescents. On est loin du chef-d’œuvre de l’année mais il ne démérite pas non plus dans sa tonalité romantique et merveilleuse assumée.