De bas étage - Yassine Qnia - critique

Résumé : Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec ses complices, il tente de s’en sortir mais leurs cambriolages en zone industrielle ne payent plus comme avant et les quelques alternatives professionnelles qui s’offrent à lui ne le séduisent pas. En pleine remise en question, il tente de reconquérir Sarah, mère de son fils d’un an qu’il adore.

Critique : De bas étage n’est pas un film policier qui met en scène des petits malfrats de banlieue. C’est d’abord l’histoire de toute une société française qui ne parvient pas à donner des ailes à nombre de jeunes dont les parents sont issus de l’immigration, pour sortir du déterminisme et du rejet social qui pèsent sur eux. Yassine Qnia donne naissance à un personnage troublant, Mehdi, un antihéros en quelque sorte, qui survit dans la ville d’Aubervilliers en passant ses journées à multiplier les cambriolages avec deux amis. Mehdi, c’est d’abord une figure d’une terrible solitude. Il est le père d’un petit bonhomme dont la mère aurait préféré qu’il ne naisse jamais. Il est amoureux, mais la maladresse, la bêtise, le manque de perspective le confinent à un amour devenu platonique, sans avenir. De bas étage devient donc un film dur sur l’isolement et l’impossibilité pour des hommes à devenir des adultes accomplis et équilibrés. Mehdi offre un visage triste, colérique, sur le fil, qui lutte en permanence contre l’empathie et l’affection.

Copyright Shanna Besson

Les films sur la banlieue se réduisent souvent à une succession de stéréotypes. Cette fois, le réalisateur crée un personnage intense et désespéré. La mise en scène donne toutes les clés pour comprendre les rouages du déterminisme culturel et social qui entrave le devenir de nombreuses personnes. Le héros, sans âge, semble enlisé dans une adolescence interminable et une irresponsabilité qui le limitent à faire de son existence une ouverture au bonheur. Yassine Qnia écrit un personnage très souvent insupportable que le spectateur a envie de secouer. Il se montre violent, désagréable, incapable d’aimer simplement. C’est la figure inversée du mafieux qui se définit dans les rapports de force et la brutalité. Mehdi n’a pas l’étoffe d’un leader, il se projette nulle part en dehors de l’appartement étroit de sa mère. Bref, il incarne le visage de la médiocrité et de la désespérance.

En réalité, Yassine Qnia introduit l’espoir à travers ses personnages secondaires. Thibault, son complice, met l’argent des larcins de côté afin de se construire un avenir dans une région maritime. Sarah s’engage avec plaisir dans son métier de coiffeuse. Le réalisateur montre que la norme sociale est aussi source de bonheur. Il va à l’encontre d’un discours facile qui confine les jeunes de banlieue à une posture victimaire. Au contraire, le cinéaste invite son spectateur à se battre, à dépasser le sens commun, tout ce que ne fait pas Mehdi. Même la fin laisse supposer que l’homme ne se sortira pas des empêchements permanents qu’il dresse dans sa vie. On a là un récit clinique et rudement bien écrit qui fait la démonstration en acte des enjeux de la névrose de classe.

Copyright Shanna Besson

Après plusieurs courts-métrages, Yassine Qnia illustre magnifiquement qu’il est possible de réaliser ses rêves. On peut faire l’hypothèse que Mehdi est l’antithèse de son propre parcours dans le cinéma. Ce premier film qui a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs est l’exemple même que le talent finit toujours pas gagner contre les résistances d’un cinéma autorisé. En tous les cas, autant le film que le parcours de Yassine Qnia forcent à l’admiration.