Detective Dee : le mystère de la flamme fantôme - Tsui Hark - critique

Résumé : L’histoire se déroule en Chine, en l’an 690, durant la période trouble correspondant à l’ascension de l’impératrice Wu Ze Tian. Tout est prêt pour la cérémonie du couronnement et la petite ville de Chang-An est dans ses habits de fête. Mais une série de morts mystérieuses menace l’intronisation de Wu Ze Tian. L’impératrice décide alors de faire appel au seul homme capable de percer ce mystère : Le juge Ti, de retour après huit ans de prison pour insolence et insubordination...

Critique : Ambitieux sur le papier, Detective Dee surprend dans sa manière de déjouer tout ce que l’on aurait pu attendre d’un tel film. Pas de grandes scènes de combats (celles présentes n’en restent pas moins très belles et renvoient Tigre et dragon au bac à sable), ni la grande œuvre épique fantasmée, le film avance là où on ne l’attend pas forcément, presque en mode mineur. C’est à la fois sa force et sa (relative) limite. Detective Dee reste finalement attaché à son scénario ludique et rondement mené, qu’il suit avec un soin presque étonnant de la part de Tsui Hark, dont on a souvent souligné le côté brouillon. A tort puisque c’est justement de ce chaos que naît la maestria du cinéaste, comme dans l’incroyable Time and Tide. Ici, bien que le film conserve encore le style du réalisateur hong-kongais, on parlera moins de virtuosité (ce qui n’empêche pas la mise en scène d’être limpide et élégante). Si virtuosité il y a, celle-ci se déploie par l’intermédiaire d’un récit malin et bouillonnant, aux accents politiques.

Le nouveau film de Tsui Hark donne parfois l’impression d’une œuvre aux pieds d’argile, qui menace à tout moment de s’écrouler (ce que représente quelque part l’immense statue du Bouddha commandée par l’impératrice). Detective Dee multiplie en réalité les ambiguïtés et semble ne pas avoir su véritablement se trouver. D’une durée bien trop longue pour une série B, le genre même du long métrage hésite à choisir entre le film d’enquêtes, le film fantastique ou le film politique. Detective Dee, film malade ? Il y a en effet un peu de ça mais, grâce à son talent, Tsui Hark se nourrit aussi de cette ambivalence, laquelle se répercute jusque dans l’histoire (l’impératrice engage le détective Dee pourtant emprisonné depuis huit ans pour insubordination). Et la séquence finale ne fait d’ailleurs que rendre compte habilement de cet état de fait. Mais si on le sent tiraillé, Tsui Hark prouve qu’il reste un brillant cinéaste.