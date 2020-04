Diabolo Menthe - la critique + le test blu-ray

Résumé : Septembre 1963, c’est la rentrée des classes. Anne a 13 ans, sa sœur Frédérique en a 15. Elles rêvent de liberté et leur vie, à l’image du monde qui les entoure, est en pleine effervescence. Entre une mère dépassée, un père maladroit, les premiers flirts et la prochaine boum, Anne enfile des collants en cachette et collectionne les mauvaises notes. Le transistor à l’oreille, Frédérique découvre la politique et les garçons. Autour d’elles c’est la ronde des professeurs sévères ou hystériques. Nous sommes dans les années 60 mais l’adolescence est éternelle et les adultes décidément n’y comprennent jamais rien.

Copyright TF1 Studios

Le film : Devenu au fil du temps un film culte, Diabolo Menthe est le premier film, et une victoire de la cinéaste Diane Kurys. Si elle ne savait pas à quoi correspondaient les objectifs d’une caméra avant le tournage, et eu du mal à financer ce projet, la réalisatrice de Sagan a cependant vu son premier long-métrage remporter le prix Louis Delluc en 1977, et un succès public considérable : trois millions d’entrées au box-office français, une petite carrière internationale, aux États-Unis notamment, deux héroïnes devenues les figures symboliques, ambassadrices de toute une génération, et la chanson éponyme d’Yves Simon, aujourd’hui considérée comme l’une des plus belles de son répertoire et qui continue de passer à la radio.

Diabolo Menthe, film largement autobiographique, dresse le portrait de deux sœurs, Anne et Frédérique, respectivement treize et quinze ans, collégienne et lycéenne, aux personnalités radicalement opposées. La plus âgée s’émancipe, court après son indépendance, portée par une soif de liberté et des idéaux communistes qui se dressent contre le conservatisme et l’oppression des années 60 en France, tandis que la plus jeune est traitée comme une petite fille innocente, fragile et naïve, dont les émotions, les sentiments, et la soif d’émancipation, sont réduits au silence par l’autorité maternelle et professorale.

A l’occasion de son quarantième anniversaire, Diabolo Menthe est sorti en blu-ray le 5 septembre 2017. Si vous ne l’avez pas encore vu, nous l’avons fait pour vous.

Copyright Sophie Dulac Distribution

Les suppléments :



Les bonus qui accompagnent le film sont assez riches. Durant une grosse demi-heure (trente-trois minutes exactement), Diane Kurys explique, avec beaucoup d’humour et beaucoup de gravité (rappelons que Diabolo Menthe est un film abreuvé de mélancolie) les raisons qui l’ont poussée à faire ce premier film, raconte quelques anecdotes de pré-production et de tournage : comment elle a réussi à obtenir de la directrice du lycée Jules Verne de l’époque l’autorisation de tourner dans son établissement ; comment Philippe Rousselot, son chef opérateur, lui a appris à se servir d’une caméra. Et d’autres choses encore.

Yves Simon, quant à lui, raconte en douze minutes l’histoire de la musique et de la chanson de Diabolo Menthe. Une jolie histoire.

Dans une section de trois minutes intitulée « La boîte à images », Diane Kurys ressort quelques photos de tournage de ses cartons, des storyboards, un exemplaire du scénario bariolé de notes en tout genre. Une autre manière de se plonger dans l’histoire de la fabrication du film.

Enfin, deux bandes-annonces : l’originale, et une nouvelle réalisée à l’occasion de la sortie de Diabolo Menthe en blu-ray.

Copyright Sophie Dulac Distribution

L’image :



Chaque plan du film a été remarquablement restauré. L’image est d’une superbe netteté, permettant d’apprécier les visages très expressifs des actrices, les costumes, les coiffures, les décors colorés et le magnifique travail visuel de Philippe Rousselot, le directeur de la photographie.

Le son :



Remasterisé au format 2.0 DTS-HD Master Audio, le son de ce blu-ray est aussi net que son image. L’oreille du spectateur se délecte des dialogues croustillants de Diane Kurys, tandis que son œil se régale des images.