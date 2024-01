Dreamgirls - Bill Condon - critique

Résumé : L’envers du décor de la success story de l’un des groupes mythiques de l’histoire de la musique noire américaine. Librement inspiré de l’histoire de Diana Ross et des Supremes.

Critique : Contrairement aux biopics Ray et Walk the Line,Dreamgirls s’attache peu à nous dresser un portrait d’artistes musicaux. Il s’agit ici de Diana Ross (Deena Jones sous les traits de Beyoncé Knowles) et des Supremes. L’objectif est de nous dépeindre un système, celui conçu par Berry Gordy (alias Curtis Taylor Jr incarné par Jamie Foxx), le patron de la Motown, maison de disques qui fit dans les années 60 le succès de plusieurs stars noires américaines. Un parti pris qui n’est pas été choisi, mais imposé par la volonté des personnages dépeints de ne pas voir leur vie (pas toujours glorieuse) étalée sur les scènes et les écrans du monde entier.

Contrairement à l’avertissement d’usage, les acteurs de cette fiction ne sont donc que le résultat d’une combinaison de personnages ayant vraiment existé. Ce biais oblige à une gymnastique intellectuelle qui n’est pas toujours des plus plaisantes. A force de naviguer entre réalité et fiction, on finit par se sentir floué de voir combien Dreamgirls s’écarte des supposées règles du biopic. Seule consolation : les dialogues chantés qui lui donnent ses lettres de noblesse en tant que comédie musicale. Ils rythment une intrigue et leur intensité détonne (heureusement) dans un dispositif narratif un rien monotone. Si ce n’est les paillettes, les micro-drames et l’exceptionnelle plastique de Miss Knowles ostensiblement mise en valeur. Heureusement que Jennifer Hudson est là ! La révélation d’American Idol (la "Star Academy" américaine), et celle dorénavant de Dreamgirls, a déjà été distinguée aux Golden Globes pour sa prestation qui lui vaut aussi d’être nommée aux Oscars. Elle hypnotise par ses capacités vocales et émeut grâce à la passion investie dans son personnage.

Au final (et contrairement à son précédent opus, la biographie du Dr Kinsey), le film de Bill Condon souffre d’un profond déséquilibre qualitatif entre le fond et la forme. Sous l’enveloppe attrayante, on ne relève qu’un total manque de consistance. Même s’il utilise en toile de fond le combat des Noirs américains pour leur émancipation, son ambition semble s’être limitée à reproduire la comédie musicale de Broadway au cinéma... en moins bien. Si celle-là rompait avec les traditions du genre par son intensité dramatique, ce n’est malheureusement pas le cas de cette pâlichonne version cinématographique.