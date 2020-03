Une incursion précieuse et passionnante dans la vie du légendaire Johnny Cash, qui met l’accent sur sa surprenante histoire d’amour avec June Carter. Du plaisir comme seul le cinéma sait vous en procurer.

L’argument : Walk the line revient sur la vie et les débuts de la star américaine Johnny Cash en insistant sur un épisode particulier de sa vie : l’éclosion de sa passion pour June Carter. Une autre figure importante du monde musical américain avec qui il partagera sa vie et la scène.

Notre avis : Dernière biographie à succès en provenance d’Hollywood, alors que tout le monde a encore en tête le triomphe de Ray de Taylor Hackford, sorti voici un an, Walk the line nous relate une partie de la vie tumultueuse de Johnny Cash, l’une des légendes du rock’n’roll américain, assez méconnu en Europe, interprété ici par Joaquin Phoenix. Né en 1932 à Kingsland (Arkansas), J.R. Cash, homme de foi, aura eu deux passions dans sa vie : la musique et June Carter, incarnée à l’écran par Reese Whitherspoon. C’est sur l’histoire de ce couple que revient ce film musical, royalement servi par le duo d’acteurs récemment récompensé aux Golden Globes pour la justesse de leur prestation. En tant qu’acteurs, mais aussi en tant que chanteurs, puisque ce sont leurs propres voix qui figurent sur la bande originale.

Pour ceux qui ne connaissaient pas l’artiste exceptionnel qui nous a quittés en 2003, cinq mois après la disparition de l’amour de sa vie, Walk the line est l’occasion de combler une lacune musicale impardonnable. Les fans, eux, savoureront l’introspection inestimable que propose le réalisateur en ouvrant une petite fenêtre sur les sentiments qui ont pu animer et motiver aussi bien l’homme que l’artiste. Avant de devenir une star incontestable, notamment dans les années 60, "The man in black" aura dû affronter de nombreux démons - la drogue, entres autres - et aura parcouru longtemps les routes d’Amérique. A ses côtés durant ces tournées éprouvantes, June Carter, son épouse, ou plutôt maîtresse-femme, aura été l’actrice majeure de sa rédemption grâce à son amour brûlant qui les consuma pendant de nombreuses années. The ring of fire, une chanson co-écrite par June Carter et l’un des nombreux succès de Johnny Cash, en est un vibrant témoignage.

Walk the line, titre inspiré de la chanson éponyme, nous offre un savoureux cocktail d’émotion et de musique. Et quelle musique ! Le public ne s’y est pas trompé, Johnny Cash ayant vendu aux USA plus de disques que les Beatles ! Même reconnaissance chez les professionnels, puisque l’artiste, qui a obtenu dix Grammy Awards, est l’un des locataires du Rock and Roll Hall Fame et du Country Hall of Fame, une double distinction seulement partagée par Elvis Presley, l’un de ses anciens compagnons de tournées. C’est dire que l’attente autour de ce long métrage était conséquente. James Mangold, visiblement inspiré par la démesure du musicien, lui rend un magnifique hommage à la hauteur de son impressionnant talent. Les spectatrices auront bien du mal à ne pas succomber aux ténèbres de la star incarnée à la perfection par un Joaquin Phoenix épatant dans sa composition. Décidément, le savoir-faire hollywoodien nous surprend encore. La biographie académique que l’on pouvait redouter s’avère être une œuvre foisonnante et fascinante. La quintessence du grand cinéma américain dont l’universalité se vérifie encore, le film cassant la baraque un peu partout dans le monde.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Très belle édition collector qui regroupe pléthore de bonus assez inégaux, il faut le reconnaître. Du côté des belles surprises, on note Le jukebox de Johnny Cash qui prolonge la magie du film avec toutes les scènes musicales proposées dans leur intégralité. Folsom : le concert mythique de Cash revient dans les détails sur le pari fou du chanteur de se produire dans une prison - parfaitement complémentaire avec le long-métrage qui évitait justement de se perdre dans une overdose d’explications. Dans le très bon Devenir Cash / Devenir Carter, on saisit par quel chemin les deux acteurs principaux ont dû passer pour incarner leur personnage. Côté déception, Alliance de feu : la passion de Johnny et June fait simplement écho au film de James Mangold, on n’y apprend malheureusement rien de plus. Même impression avec les scènes coupées dont la plupart sont dispensables - outre celle, assez touchante et essentielle finalement, où Johnny Cash découvre son premier titre en vinyle. Le making of, propre, apporte son lot d’informations grâce à une flopée d’intervenants qui dissertent sur L’homme en noir, sa carrière, sa vie... On salue donc la profusion de bonus (redondance pesante de fait avec le commentaire audio du réalisateur), leur volonté d’explorer encore plus profondément la personnalité de Johnny Cash. Par contre, certains fans risqueront de s’agacer de voir des photos extraites du film constamment illustrer les propos des proches du chanteur - on songe notamment à ce bonus consacré à la sœur de Johnny Cash qui évoque ses souvenirs.

Image & son : Rien à signaler de négatif au niveau formel, la perfection est au rendez-vous pour cette très belle édition collector (superbe packaging métallique) qui bénéficie d’un très bon niveau de détail. C’est sur le son que notre attention s’est particulièrement portée : le résultat est un miracle cristallin, transcendé par une magnifique piste DTS 5.1. : il suffit de fermer les yeux et Johnny Cash est dans votre salon.