Duelles - Olivier Masset-Depasse - critique

Résumé : Au début des années 1960, Alice et Céline vivent avec leurs familles dans la banlieue de Bruxelles. Elles sont les meilleures amies du monde jusqu’au jour où survient un événement tragique qui vient bouleverser leur univers quotidien.

Critique : Alicia est aussi blonde que Céline est brune. Elles se guettent, se poursuivent, dès les premières images du film, à travers le flou suggestif d’un rideau de fenêtres. La musique langoureuse et pesante est déjà présente, et le spectateur est embarqué dans ce duel entre deux femmes, avant même que l’évènement dramatique du début ne soit advenu. Et pourtant, elles s’embrassent dans cet anniversaire improvisé où Alicia remet à Céline un collier de perles, signe d’une amitié quasi fraternelle. Impossible alors de ne pas de se dire qu’il y a quelque chose de profondément énigmatique dans cette amitié excessive.

Duelles - Versus Production © Gaëtan Chekaiban

Duelles porte ce titre avec ravissement. Le film fait en effet l’inquiétante démonstration que le harcèlement ou la manipulation mentale n’ont de réalité que si les auteurs trouvent des victimes à leur portée, dont naturellement on se prête à douter de l’état psychiatrique. La paranoïa s’oppose à la perversion, et pendant tout le récit à la fois haletant et sinueux, le spectateur s’interroge de savoir vers qui il est disposé à apporter son crédit. Le film n’aurait pas cette étoffe d’ailleurs s’il n’était pas mené par les deux actrices principales, à savoir la blonde Veerle Baetens et l’inquiétante Anne Coesens. Autour d’elles deux, gravite un petit univers bourgeois tranquille, bien pensant, qui se complaît dans la consommation et l’égocentrisme social. Les maris, eux, se débattent entre leurs deux épouses, passant de la folie, la brutalité au rationalisme béat. Quant aux enfants adeptes du tout tout de suite ils sont proprement insupportables.

Comme tous les thrillers aux accents hitchcockiens, les objets jouent une importance majeure, à commencer par cette magnifique bâtisse, totalement symétrique où vivent les deux familles, maison seulement séparée des deux foyers par une haie que les enfants ont réussi à percer pour y creuser un passage secret. Le diable se cache dans les détails, comme un verre, une tasse de thé, un ours en peluche, et le cinéaste renforce le caractère anxiogène de l’ambiance en plaquant la focale de sa caméra contre le visage de ses personnages. Olivier Masset-Depasse aime ses deux créatures féminines, comme il les rend tout aussi repoussantes, les mettant dans des états limites, quasi hystériques. Pourtant, on ne peut s’empêcher de regarder ces deux femmes sous pression, à l’aune de la violence sourde de leurs maris et de l’exigence de leurs enfants.

David Lynch n’est pas très loin dans ce film, qui est une adaptation du roman de Barbara Abel Derrière la haine, dans l’utilisation de la lumière et des couleurs. Les femmes irradient l’écran, à la manière des films du célèbre réalisateur américain où elles se perdent dans des coloris souvent rouges et incarnent une sorte d’intemporalité, à travers leurs coiffures des années 60 et leur grande sensualité. La musique très connotée des films des mêmes années, accompagne cette histoire troublante où il est autant question de deuil, de drame familial que de manipulation sordide et machiavélique. Voilà donc un film qui ne devrait pas laisser indifférents nombre de spectateurs avides de sensations fortes.