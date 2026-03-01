Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure - François Narboux - critique

Résumé : La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux... À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt !

Critique : Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure est un film d’animation français qui s’adresse avant tout aux jeunes enfants, tout en offrant des pistes de réflexion pour les adultes qui les accompagnent. Avec un format court et une esthétique soignée, ce film se positionne comme une œuvre à la fois divertissante et éducative, cherchant à transmettre des valeurs et des connaissances de manière ludique.

Dès les premières minutes, Edmond et Lucy séduit par son univers sonore. Les voix des personnages sont bien choisies et interprétées avec justesse, ce qui permet de donner une personnalité distincte à chacun des protagonistes. Les dialogues, bien que parfois répétitifs, écueil fréquent dans les œuvres destinées aux plus jeunes, restent globalement bien écrits et adaptés à leur public cible. Ils servent à la fois l’histoire et la dimension pédagogique du film.

Le graphisme, quant à lui, est soigné et coloré, sans pour autant tomber dans la surcharge visuelle. Les décors de la forêt, en particulier, sont rendus avec un souci du détail qui invite à l’immersion. Les chansons, entraînantes et bien intégrées à l’histoire, ajoutent une touche de dynamisme et facilitent l’engagement des jeunes spectateurs. Le son, dans son ensemble, est travaillé et contribue à créer une atmosphère à la fois apaisante et stimulante.

L’un des points forts d’Edmond et Lucy réside dans sa volonté de transmettre des connaissances et des valeurs. Le film aborde des thèmes variés, allant de la découverte de la nature à l’apprentissage des émotions, en passant par la compréhension des instruments de musique et même la notion d’arbre généalogique. Cette diversité thématique est louable, car elle permet d’enrichir le visionnage et d’offrir des pistes de discussion aux parents et enseignants.

© 2026 Cinema Public Films. Tous droits réservés.

Cependant, cette ambition pédagogique a un revers : le film oscille parfois entre un excès d’informations, qui peut submerger les plus jeunes, et des moments plus lents où l’on aurait pu approfondir certains sujets. Il est difficile de trouver le juste équilibre entre divertissement et éducation, et Edmond et Lucy en paie parfois le prix. Certains passages semblent en effet un peu trop chargés, tandis que d’autres, plus contemplatifs, auraient mérité un développement plus poussé pour éviter une impression de déséquilibre.

François Narboux fait le choix judicieux de ne pas rendre les adultes omniprésents dans son récit. Cette absence permet aux jeunes spectateurs de s’identifier plus facilement aux protagonistes et de vivre l’aventure à travers leurs yeux. Les enfants sont ainsi placés au cœur de l’histoire, ce qui renforce leur immersion et leur sentiment d’autonomie.

L’humour, léger et bien dosé, est un autre atout du métrage. Il permet de détendre l’atmosphère et de rendre les moments d’apprentissage plus accessibles. Les blagues, souvent visuelles ou situationnelles, sont adaptées au public enfantin sans être simplistes, ce qui est un véritable défi relevé avec succès.

Malgré ces qualités, Edmond et Lucy présente quelques faiblesses, notamment dans la construction de ses personnages. Les deux protagonistes, Edmond et Lucy, sont souvent mis en compétition l’un contre l’autre. Si cette rivalité peut créer des dynamiques intéressantes, elle a aussi pour effet de réduire l’attachement que l’on peut ressentir pour Lucy. En effet, son personnage est moins développé que celui d’Edmond, ce qui est dommage dans un film qui porte leurs deux noms dans le titre. Un meilleur équilibre entre leurs histoires respectives aurait permis de renforcer l’empathie du public pour les deux héros.

© 2026 Cinema Public Films. Tous droits réservés.

Un autre point d’interrogation concerne « la chose », ce personnage énigmatique qui n’est ni humain ni animal, alors que tous les autres personnages du film sont des animaux. Son inclusion semble quelque peu artificielle et son rôle dans l’histoire reste flou. On peine à comprendre son intérêt narratif ou symbolique, ce qui peut laisser les spectateurs, enfants comme adultes, perplexes.

Le choix d’un format court est une force indéniable pour Edmond et Lucy. Il permet de maintenir l’attention des jeunes spectateurs sans les lasser, tout en offrant une expérience cinématographique complète. Ce format est particulièrement adapté aux objectifs du film : divertir, éduquer et susciter la curiosité sans jamais ennuyer.

Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure est une œuvre bien intentionnée, qui réussit à allier divertissement et pédagogie avec un certain succès. Si le film présente quelques imperfections, notamment dans l’équilibre entre les informations transmises et le rythme de l’histoire, ainsi que dans le développement des personnages, il reste une proposition intéressante pour les jeunes enfants et leurs familles.

François Narboux offre ici un film qui, malgré ses défauts, a le mérite de placer les enfants au centre de l’aventure et de leur parler avec intelligence et bienveillance. À voir pour une sortie en famille, en gardant à l’esprit que certaines séquences pourront peut-être donner lieu à des discussions enrichissantes une fois le générique déroulé.