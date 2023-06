El agua - Elena López Riera - critique & test DVD

Résumé : C’est l’été dans un petit village du sud-est espagnol. Une tempête menace de faire déborder à nouveau la rivière qui le traverse. Une ancienne croyance populaire assure que certaines femmes sont prédestinées à disparaître à chaque nouvelle inondation, car elles ont « l’eau en elles ». Une bande de jeunes essaie de survivre à la lassitude de l’été, ils fument, dansent, se désirent. Dans cette atmosphère électrique, Ana et José vivent une histoire d’amour, jusqu’à ce que la tempête éclate...

Critique : Après une thèse de doctorat sur le cinéma argentin contemporain, Elena López Riera a enseigné la littérature comparée à Genève, Madrid et Valence, et a été cofondatrice du collectif de recherches et pratiques audiovisuelles lacasinegra. Elle est l’auteure de trois courts métrages dont Pueblo, sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs en 2015. Coécrit avec Philippe Azoury, qui tient le rôle du petit ami de la mère, El Agua est son premier long, qui a également été retenu en 2022 dans cette section du Festival de Cannes. Le film a en partie une charge autobiographique puisque la cinéaste a tourné dans son village natal, après le souvenir de légendes transmises par des femmes de son entourage, à savoir sa mère, sa grand-mère, ses tantes ou ses voisines. Le casting, composé en grande partie de non-professionnelles, a également été constitué au niveau local, et rend hommage à ces figures de l’ombre, certaines de ces femmes n’ayant pas osé au départ prendre la parole.

Le récit d’El agua tourne en fait autour de deux axes. D’une part, deux adolescents nouent une idylle dans un village reculé du sud de l’Espagne, en pleine torpeur estivale. Elle (Ana) est la fille de la tenancière du bar. Lui (José) est le fils d’un agriculteur qui a recruté plusieurs jeunes hommes pendant la saison. L’amourette est mal perçue dans l’entourage de José, en raison d’une malédiction qui semble toucher la famille d’Ana. D’autre part, la narration affirme un aspect documentaire en filmant des villageoises expliquant, face à la caméra, comment elles ont pris connaissance d’une vieille superstition concernant la capacité de la rivière à séduire des jeunes filles et les engloutir. Reportage et fiction se mêlent alors, mais aussi réalisme et fantastique. Car une pluie diluvienne menace la région, et la légende est tenace… Ces différents éléments imbriqués confèrent un certain charme à El agua, basé sur une dose d’improvisation.

La réalisatrice déclare ainsi dans le dossier de presse : « En fait, pour ce qui est des dialogues, tout est très écrit. Ce sont mes producteurs qui m’ont alertée sur les risques de l’improvisation. Mais quand j’ai commencé à travailler avec les comédiens en répétitions, j’ai vu qu’ils avaient du mal à se les approprier, à les rendre naturels. On n’a pas nécessairement gardé au montage ce qui était écrit, mais ce qui se passait juste après, dans les gestes et les mots. À l’arrivée, toute la première scène du film, où les jeunes discutent entre eux, c’est de l’improvisation, résultat d’un travail de recherche avec les acteurs. Il faut du temps et de nombreuses répétitions pour arriver à ce résultat. C’était très important, sur le plan humain, de construire pendant le tournage avec les acteurs non professionnels un groupe et puis que cela puisse aussi marcher avec des comédiennes professionnelles ». Il faut à cet égard préciser la justesse de l’interprétation, avec une mention pour l’actrice professionnelle Bárbara Lennie ainsi que pour les deux révélations, Luna Pamies et Alberto Almo. Reste que le film comporte aussi beaucoup de temps morts (indépendamment de l’aspect contemplatif souhaité), qu’il coche un peu trop les cases du politiquement filmique d’un certain cinéma d’auteur de festival (éloge de la nature, néo-féminisme…), et que l’ennui de ses jeunes protagonistes pourra aussi contaminer le spectateur. Ces réserves n’empêchent pas de reconnaître l’indéniable talent d’une réalisatrice dont on attend avec intérêt le second long métrage.

Le test DVD :

L’image

L’éditeur Blaq Out propose une dimension technique de qualité. Le travail du directeur de la photographie Giuseppe Truppi est admirablement rendu, en particulier pour les séquences en décor naturel. Il faut préciser que d’autres personnes ont contribué aux prises de vue, notamment pour le filmage des intempéries.

Le son

Du gazouillement des oiseaux aux ruissellements, le son du film n’a pas subi de dommage, et rend justice à la contribution technique des ingénieurs du son Carlos Ibanez, Mathieu Farnarier et Denis Séchaud. La lecture du DVD permet aussi d’apprécier les différentes musiques utilisées dans la bande originale, des partitions mélancoliques aux envolées techno. Le DVD est proposé en version espagnole 5.1 ou 2.1. L’audiodescription est possible et on peut utiliser des sous-titres pour malentendants

Les suppléments

Le DVD propose un seul bonus, de 22 minutes environ, intitulé Débat avec la réalisatrice Elena López Riera et l’actrice Lunia Pamios à la Quinzaine des Réalisateurs. Il s’agit d’un échange avec le public, après la première projection du film à la Quinzaine, en mai 2022. Elena López Riera s’exprime dans un français impeccable et fait aussi office de traductrice avec son interprète, ou quand un spectateur s’exprime en espagnol. Elle explique notamment pourquoi son film est un travail collectif, et comment elle a exploité les souvenirs intimes liés à son village natal.