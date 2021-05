El Dorado - Howard Hawks - critique

Résumé : Le célèbre chasseur de primes Cole Thorthon (John Wayne) arrive à El Dorado, ville dont son vieil ami Jimmy Harrah (Robert Mitchum) est le shérif. Thorthon a été embauché par Bart Jason, un riche propriétaire, pour le débarrasser d’un certain McDonald. Or, il apprend de la bouche de son vieux copain que ce dernier n’est qu’un modeste fermier dont le gros propriétaire cherche à voler les terres, avec les sources qui s’y trouvent. Thorthon décide d’abandonner, quand le plus jeune fils du fermier lui tire dessus.

Critique : Howard Hawks, vétéran émérite d’Hollywood, a soixante-dix ans lorsqu’il entreprend le tournage de ce film.

Les années 60 ont vu le déclin du western américain et le succès de celui qui provient d’Italie, beaucoup plus violent et volontiers emprunt de second degré.

Alors, avec le scénariste Leigh Brackett, il reprend certains éléments de l’une de ses précédentes réalisations, Rio Bravo (1959), immense succès et référence en la matière, sur lequel ils ont travaillé tous les deux, pour en décliner une version plus sombre, plus complexe, et volontiers désabusée. Néanmoins, le récit diverge suffisamment pour qu’on évoque un remake.

Cette fois, John Wayne interprète un héros vieillissant qui n’est plus shérif. En revanche, son ami a toujours un problème avec l’alcool. Moins alerte, le protagoniste va, dès les premières minutes du récit, prendre une balle dans le dos, très difficile à enlever. Cette extraction va lui causer des crises qui le paralysent plusieurs heures. Outre son ami porté sur la bouteille, il n’aura pour l’aider que Mississipi (James Caan), un jeune chien fou plus habile au couteau qu’à l’arme à feu, et un vieux briscard assez inconscient pour être shérif adjoint (Arthur Hunnicutt). Cette équipée improbable va devoir affronter les hommes de main recrutés par Jason, avec des habitants trop peureux pour prendre partie.

Cette aventure de l’Ouest repose sur une trame très classique, transcendée par une mise en scène solide, qui prend son temps, fondée sur l’amitié et la nostalgie, contenant plusieurs éléments qui lui donnent un aspect crépusculaire. John Wayne et Robert Mitchum, en compagnie d’Arthur Hunnicutt, interprètent des hommes d’un certain âge, au lourd passé, partageant des souvenirs d’une époque où ils se sentaient invincibles, et commençant à subir les outrages du temps. Le personnage joué par James Caan, imprudent et inconscient du danger, souligne d’autant plus qu’ils sont déjà des hommes d’une époque révolue. L’humour n’est pas absent des longs échanges, dans les moments de calme, presque toujours aux dépens du personnage de Robert Mitchum, en raison de ses problèmes de boisson. Sans que rien ne soit expliqué, on comprend que les deux amis vivent leur dernière grande aventure.

Howard Hawks, que l’on peut qualifier d’auteur, est l’un des rares cinéastes hollywoodiens à avoir su construire une œuvre à part entière, ne réalisera plus par la suite qu’un seul film. Ce sera Rio Lobo en 1970, encore un western. Et il aura de nouveau pour interprète principal John Wayne.