La sarabande des pantins - Henry Hathaway, Howard Hawks, Henry King, Henry Koster, Jean Negulesco - critique

Résumé : Film à sketches inspiré de nouvelles du romancier américain O. Henry.

1 Le policier et le motet (The Cop and the Anthem) de Henry Koster. Soapy (Charles Laughton), un clochard philosophe flanqué de son fidèle compagnon Horace (David Wayne), cherche à passer les mauvais jours au chaud... c’est à dire en prison !

2 L’appel du clairon (The Clarion Call) de Henry Hathaway. Barney Woods (Dale Robertson), un policier, s’aperçoit, grâce à une pièce à conviction, qu’il connaît l’auteur d’un crime : il s’agit de Johnny Kerman (Richard Widmark), un ancien ami à qui il doit de l’argent.

3 La dernière feuille (The Last Leaf) de Jean Negulesco. Suite à une rupture, Joanna (Anne Baxter) tombe malade après avoir erré dans New York enneigé. C’est Behrman (Gregory Ratoff), un peintre amateur, voisin de sa sœur Susan (Jean Peters), qui la recueille au bas de leur immeuble.

4 La rançon de Chef Rouge (The Ransom of Red Chief) de Howard Hawks. Deux gangsters maladroits, Sam (Fred Allen) et Bill (Oscar Levant), décident d’enlever un gamin contre rançon.

5 Le cadeau des Rois Mages (The Gift of the Magi) de Henry King. Della (Jeanne Crain) et Jim (Farley Granger) forment un petit couple modeste qui s’apprête à passer Noël. Quels cadeaux se faire quand on n’a pas un sou ?

Critique : En 1952, le studio 20th Century Fox décide, pour les quatre-vingt-dix ans de sa naissance, de rendre hommage à l’écrivain auteur de nombreuses nouvelles, O. Henry, pseudonyme de William Sydney Porter (1862-1910), bien connu de l’autre côté de l’Atlantique. Pour ce faire, il convoque cinq prestigieux réalisateurs de l’époque pour autant de sketches et une pléiade de ses acteurs sous contrat. Les différentes histoires ont en commun de traiter de petites gens, voire de laissés-pour-compte. Chacune sera présentée par un autre romancier, John Steinbeck, qui la commenterait depuis une bibliothèque cossue.

Si les différents segments sont de qualité inégale, l’ensemble reste d’une belle facture, passant facilement du mélodrame au comique, relatant les aventures cocasses ou émouvantes de personnages originaux et bien dessinés.

Si les sketches attribués à Henry Koster et Howard Hawks, dotés d’un second degré savoureux, sortent du lot, le tout reste plaisant, élégant, et donne l’occasion de voir défiler une incroyable pléiade de stars. Mentions spéciales pour Charles Laughton en clochard flegmatique (qui va croiser Marilyn Monroe dans une courte scène), et Richard Widmark en mauvais garçon psychopathe.