En chemin avec Matisse - Didier Barraud, Christian Demilly - critique

Résumé : Des premières œuvres fauves jusqu’aux gouaches et aux papiers découpés, En chemin avec… Matisse (1869-1954) nous invite à un voyage dans l’œuvre dans artiste qui ne veut pas imiter la réalité, mais la recréer telle qu’il la ressent… Une réalité où les détails disparaissent, où la couleur domine et se fait envahissante. Matisse invente une peinture qui prend ses libertés avec la manière habituelle de représenter le monde ; une peinture vive et rafraichissante, qui bouscule notre regard et frappe notre sensibilité. "En chemin avec…" est une série de monographies qui proposent de partir à la découverte d’artistes au travers de leurs œuvres emblématiques. Au fil de ces œuvres, commentées dans un style accessible et évocateur, nous allons à la rencontre d’un style, d’une technique, d’un art, mais aussi d’une vie pour se familiariser avec univers et mieux comprendre une œuvre… Cet ouvrage abordera tout simplement une œuvre elle-même très accessible, qui joue sur des formes simples, des couleurs vives ou chatoyantes, et surtout sur l’émotion ; une œuvre aux techniques multiples dans laquelle le jeune lecteur peut aisément se projeter. A partir de 8 ans.

Critique :Tous les enfants, les jeunes lecteurs mais aussi ceux qui veulent apprendre, peuvent s’identifier à l’art de Matisse, tant la régression technique volontaire qu’il a effectuée, bénie par son siècle, l’a mené au niveau esthétique d’une classe de CM2. Ses grands découpages et collages, ses gribouilles à l’huile, tout dans ce style pataud rappelle les premiers gestes de l’enfance, ces barbouillages qu’un parent s’oblige à commenter positivement, lorsque l’auteur est son enfant. Il le fait car chaque pas compte, et les premiers sont ceux qui ont besoin le plus de soutien, mais aussi parce qu’au fond, l’important est de s’exprimer. Et c’est ce chemin sur lequel nous mène cette collection. Chaque lecteur commencera ici par ce qu’il y a d’apparemment de plus facile en matière d’art, pour faire la route avec ceux qui n’avaient d’autre choix que de nier la peinture classique, faute de savoir l’égaler en signification et en technique, et avaient l’ambition de la renouveler.

La mise en page du livre est colorée. L’espacement des textes, les explications adaptées et bien pesés des auteurs, pour faciliter la compréhension, conviennent à ce peintre des silhouettes, de l’aérien. Les tableaux qui tiennent du graphisme se marient bien avec cette mise en page. L’ouvrage est court et peut constituer le support d’exercices pratiques, on pense aux professeurs d’arts plastiques.

A voir au musée, à lire à la maison, car rien ne remplace un ouvrage pour découvrir le travail d’un peintre, sinon la contemplation directe des œuvres elles-mêmes. La génération à laquelle s’adresse cet imprimé est-elle attentive à ce support, jusqu’à abandonner une image lumineuse commentée par une voix ? Est-elle persuadée du bien-fondé de feuilleter des pages, de faire l’effort de lire, tout comme nous qui avons été instruits, récompensés, passionnés par ces objets ? Le succès de cette édition, qui est un pari face aux nouveaux médias, est déjà une réponse.