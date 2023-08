En eaux très troubles - Ben Wheatley - critique

Résumé : Partez à la découverte de régions inconnues avec Jason Statham et Jing Wu, à la tête d’une équipe de chercheurs partie explorer les profondeurs de l’océan. Leur périple tourne à la catastrophe lorsqu’une opération d’extraction minière illégale met en péril leur mission – et leur vie...

Critique : En 2018 surgissait sur les écrans un Mégalodon issu d’obscures recherches scientifiques, au milieu d’un océan tempétueux et vorace. Cinq ans plus tard, l’humanité n’a pas pris ombrage de la tuerie du premier requin préhistorique : elle récidive dans ses expériences sordides, sous couvert d’un héros pourchassant de son côté les criminels assoiffés d’argent, qui déversent dans les mers des produits polluants. En eaux très troubles s’aventure sur tous les terrains : le film horrifique, l’aventure et même le pamphlet écologique ! Pour autant, la production américaine et chinoise ne s’interroge pas un seul instant sur la surenchère d’effets spéciaux, de lumière, d’eau et d’argent pour donner vie à ce long-métrage plus proche du navet que de l’œuvre inoubliable.

On y vient pour frissonner avec les requins. Il serait malhonnête de dire du mal de ces bêtes monstrueuses qui évoluent dans la mer. En effet, les requins sont tout à fait réussis, échappant par miracle à l’évidence des images de synthèse. Même les vilains crocodiles ancestraux qui hantent une île touristique sont plutôt bien fabriqués. On finirait presque par croire en ces cruels animaux qui ne sont jamais repus. Le ratage du film vient de l’écriture. D’abord, on ne comprend pas grand-chose à la première partie où l’équipe se retrouve projetée dans des fonds marins à la recherche d’on ne sait quoi et finit dans un hangar sous-marin. La seule chose qui semble évidente demeure que le héros devra non seulement chasser les requins mais aussi les pollueurs qu’il a fait enfermer en prison quelques années avant.

En eaux très troubles est peut-être un récit d’aventure où il faut renoncer à trouver du sens. Le but de ce type de fiction est de faire trembler le spectateur en mal de loisir. Mais en réalité, on ne tremble pas une seule fois non plus. Les scènes du premier épisode se répètent inexorablement, sans la moindre inventivité supplémentaire. La nuance n’est pas non plus au rendez-vous dans ce long-métrage qui ne donne qu’une envie : quitter la salle de cinéma le plus vite possible.