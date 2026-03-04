Fantastique - Marjolijn Prins - critique

Résumé : Fanta, une contorsionniste de quatorze ans, vit à Conakry, en Guinée. À force de jongler quotidiennement entre l’école, le soutien à sa famille et ses entraînements au sein de la troupe où elle est l’une des rares filles, Fanta commence à douter de son rêve le plus cher : participer à la prochaine grande tournée du cirque acrobatique Amoukanama.

Critique : Fanta a quatorze ans. L’âge des copines, de l’école, des sorties en ville. Mais la réalité de cette jeune Guinéenne est tout autre. À la fois, elle veille sur sa mère malade et elle cultive cet art aussi extraordinaire qu’inquiétant : le contorsionnisme. Sa mère d’ailleurs y voit une source de réussite sociale, qui lui permettrait de nourrir sa famille et de sortir du village où son avenir semble peu glorieux. Mais la maladie est là, et la jeune Fanta est très vite rattrapée par les conflits de loyauté qui l’opposent entre ses entraînements au sein de la troupe qui la prépare à une tournée et sa proximité avec sa mère.

Copyright Les Films du Préau

Fantastique est certes un documentaire, mais est construit comme un véritable conte. Fanta occupe une place primordiale dans ce récit et de nombreuses scènes où elle est habillée en princesse merveilleuse, dans un bain de couleurs et d’étoiles, la font pencher vers un véritable personnage de fiction. On souffre d’ailleurs avec elle quand on voit son corps si jeune se tordre dans tous les sens et réussir, avec brio, les acrobaties les plus folles. On pressent une très grande proximité entre la réalisatrice, Marjolijn Prins, et sa jeune héroïne, tant la caméra parvient à saisir la très belle humanité qui sommeille en elle. Le duo formé par l’adolescente est sa mère est imprégné d’une grande beauté, dans un pays, la Guinée, où la jeunesse est parée d’une volonté à tout cran pour donner à son existence un sens profond.

La photographie est absolument magnifique d’un bout à l’autre du film. Autant les scènes d’entraînement, que celles prises dans le mouvement des villes ou le bord de la mer, apportent au film une dimension poétique et féérique. Le titre prend tout son sens dans un récit qui synthétise le souffle de détermination d’une jeune fille, prête à tous les sacrifices pour réussir sa carrière d’artiste, et l’irrésistible attraction de la terre où elle est née. En fin de documentaire, lors d’une tournée, le responsable du cirque Amoukanama déclare que les bravoures de ses acrobates ne relèvent pas de la magie, mais d’années de travail. Comme finalement une invitation au peuple africain de ne jamais céder à la facilité du déterminisme, mais de se donner les moyens pour dépasser la pauvreté.

Copyright Les Films du Préau

Fantastique est tout autant ouvert au public enfant qu’adulte. Les plus jeunes spectateurs ne manqueront pas de s’identifier à cette jeune Fanta, qui est un symbole de détermination, courage et générosité, là où les adultes s’interrogeront jusqu’où un parent doit encourager ses enfants au dépassement de soi, au risque de mettre en danger leur intégrité physique et psychologique. Mais Marjolijn Prins se garde bien de commenter le film. Ce sont les personnages qui fabriquent le récit, et à aucun moment le documentaire n’est entaché de la parole d’un commentateur.

Fantastique ne peinera pas à convaincre les parents d’accompagner leurs enfants à pousser les portes d’un cinéma. Cette petite heure invite au voyage et à l’émerveillement grâce à une photographie et un cadrage qui fait œuvre d’un véritable respect pour la Guinée et ses habitants. Les couleurs, musiques, regards, vêtements composent un univers qui invite moins à la compassion que l’admiration pour un peuple qui sait, mieux qu’aucun autre, endosser la force de la résilience.