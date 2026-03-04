Fantastique - Marjolijn Prins - critique

Le 3 mars 2026
Entre désir d’émancipation sociale et enjeu de protection de sa famille, le parcours de la toute jeune contorsionniste Fanta est merveilleux d’humanité et de détermination. Un documentaire filmé comme un conte.
- Réalisateur : Marjolijn Prins
- Genre : Documentaire, Film pour enfants, Teen movie
- Nationalité : Français, Belge, Néerlandais
- Distributeur : Les Films du Préau
- Durée : 1h11mn
- Date de sortie : 4 mars 2026
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Fanta, une contorsionniste de quatorze ans, vit à Conakry, en Guinée. À force de jongler quotidiennement entre l’école, le soutien à sa famille et ses entraînements au sein de la troupe où elle est l’une des rares filles, Fanta commence à douter de son rêve le plus cher : participer à la prochaine grande tournée du cirque acrobatique Amoukanama.
Critique : Fanta a quatorze ans. L’âge des copines, de l’école, des sorties en ville. Mais la réalité de cette jeune Guinéenne est tout autre. À la fois, elle veille sur sa mère malade et elle cultive cet art aussi extraordinaire qu’inquiétant : le contorsionnisme. Sa mère d’ailleurs y voit une source de réussite sociale, qui lui permettrait de nourrir sa famille et de sortir du village où son avenir semble peu glorieux. Mais la maladie est là, et la jeune Fanta est très vite rattrapée par les conflits de loyauté qui l’opposent entre ses entraînements au sein de la troupe qui la prépare à une tournée et sa proximité avec sa mère.
- Copyright Les Films du Préau
Fantastique est certes un documentaire, mais est construit comme un véritable conte. Fanta occupe une place primordiale dans ce récit et de nombreuses scènes où elle est habillée en princesse merveilleuse, dans un bain de couleurs et d’étoiles, la font pencher vers un véritable personnage de fiction. On souffre d’ailleurs avec elle quand on voit son corps si jeune se tordre dans tous les sens et réussir, avec brio, les acrobaties les plus folles. On pressent une très grande proximité entre la réalisatrice, Marjolijn Prins, et sa jeune héroïne, tant la caméra parvient à saisir la très belle humanité qui sommeille en elle. Le duo formé par l’adolescente est sa mère est imprégné d’une grande beauté, dans un pays, la Guinée, où la jeunesse est parée d’une volonté à tout cran pour donner à son existence un sens profond.
La photographie est absolument magnifique d’un bout à l’autre du film. Autant les scènes d’entraînement, que celles prises dans le mouvement des villes ou le bord de la mer, apportent au film une dimension poétique et féérique. Le titre prend tout son sens dans un récit qui synthétise le souffle de détermination d’une jeune fille, prête à tous les sacrifices pour réussir sa carrière d’artiste, et l’irrésistible attraction de la terre où elle est née. En fin de documentaire, lors d’une tournée, le responsable du cirque Amoukanama déclare que les bravoures de ses acrobates ne relèvent pas de la magie, mais d’années de travail. Comme finalement une invitation au peuple africain de ne jamais céder à la facilité du déterminisme, mais de se donner les moyens pour dépasser la pauvreté.
- Copyright Les Films du Préau
Fantastique est tout autant ouvert au public enfant qu’adulte. Les plus jeunes spectateurs ne manqueront pas de s’identifier à cette jeune Fanta, qui est un symbole de détermination, courage et générosité, là où les adultes s’interrogeront jusqu’où un parent doit encourager ses enfants au dépassement de soi, au risque de mettre en danger leur intégrité physique et psychologique. Mais Marjolijn Prins se garde bien de commenter le film. Ce sont les personnages qui fabriquent le récit, et à aucun moment le documentaire n’est entaché de la parole d’un commentateur.
Fantastique ne peinera pas à convaincre les parents d’accompagner leurs enfants à pousser les portes d’un cinéma. Cette petite heure invite au voyage et à l’émerveillement grâce à une photographie et un cadrage qui fait œuvre d’un véritable respect pour la Guinée et ses habitants. Les couleurs, musiques, regards, vêtements composent un univers qui invite moins à la compassion que l’admiration pour un peuple qui sait, mieux qu’aucun autre, endosser la force de la résilience.
Galerie Photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.