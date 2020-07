Fantômas se déchaîne - la critique du film

Résumé : L’inspecteur Juve et ses compagnons commencent à connaître les méthodes diaboliques de Fantômas. Aussi, lorsque le professeur Marchand disparaît mystérieusement, l’étrange personnage masqué est immédiatement soupçonné. Mais Juve et ses acolytes sont pris à leur propre piège. Juve ne parvient pas à mettre la main sur Fantômas, qui s’enfuit dans sa DS volante, traçant un "F" dans un ciel bleu azur.

Critique : Le second épisode de cette trilogie franchouillarde prend le soleil de la Ville Éternelle, où Fantômas décide d’enlever un savant. Son but étant toujours de dominer le monde, il a besoin des services de la science, pour mettre au point une arme destinée à ses funestes projets. Évidemment, le film ne propose pas une réflexion éthique, ni même ne traduit une quelconque angoisse, nourrie par la réalité d’un affrontement bipolaire et le danger d’une escalade nucléaire. Non, il s’agit encore d’offrir à Jean Marais la possibilité d’endosser plusieurs identités et de jouer sur l’inquiétante étrangeté de son regard, qu’avait si bien exploitée Jean Cocteau. C’est bien le moins qu’on pouvait permettre à un acteur de cette trempe, pour le consoler d’être le second couteau de cette série, Louis de Funès prenant encore toute la lumière, dans un rôle toujours aussi surexcité, avec quelques gadgets à la James Bond en plus (on retient en particulier le cigare-revolver).

Ce deuxième épisode accuse quelques sérieux trous d’air qui trahissent déjà un manque d’inspiration : la scène de l’hôpital psychiatrique, par exemple, s’étire un peu trop et même les gesticulations du comédien star de la série ont du mal à cacher la misère scénaristique de ce petit film. Comme à la fin du premier opus, Fantômas s’échappe de sa tanière installée au cœur même d’un volcan, dont l’éruption soudaine est l’occasion d’un stock-shot plutôt daté (ce sont des images tournées par le célèbre Haroun Tazieff). La poursuite est à peu près calquée sur le dénouement du premier épisode : le méchant parvient encore à surprendre, en faisant décoller sa mythique Citroën DS, nantie de deux ailes basses, pour s’échapper dans un ciel limpide. Le film s’achève sur les vociférations du commissaire Juve, qui se promet, une nouvelle fois, d’attraper son plus fidèle ennemi. On redoute un troisième numéro. On ne sera pas déçu.