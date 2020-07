Fantômas (1964) - la critique

Notre avis : Un masque bleu impénétrable, une capacité à se transformer en n’importe qui, un don du rire sans mouvement de lèvres : Fantômas devient, dans le film de Hunebelle, une sorte d’alliance de Protée et du Mal incarné, sous une forme commercialement digestible. Le message du héros maléfique se résume à un objectif convenu : devenir le maître du monde. Mais ce méchant-là est évidemment carnavalesque. La configuration sied plutôt bien à cette comédie divertissante, où l’hystérie du commissaire Juve achoppe sur la placidité de son ennemi juré, qui a plus d’un tour dans son sac et une garde de soldats totalement dévoués à sa cause. Louis de Funès, devenu une star avec Le gendarme de Saint-Tropez et Le corniaud, accapare ce film très largement inspiré par la série James Bond, dont la franchise venait de connaître une déclinaison cinématographique. Toutefois, Jean Marais a encore quelques scènes à défendre, ce qui ne sera pas vraiment le cas dans l’épisode deux et surtout le dernier opus. Ici, on le voit virevolter avec la classe d’un Sean Connery hexagonal, effectuant quelques cascades spectaculaires. Dans le double rôle de Juve et de l’ennemi impavide, il apporte une forme de dualité inquiétante qui renvoie, si l’on est de bonne humeur, au fantastique poétique de son mentor Jean Cocteau. Mais la comparaison s’arrête évidemment là, parce qu’il s’agit d’une comédie menée tambour battant, sans aucune prétention esthétique. Le long métrage se termine par une course-poursuite plutôt pas mal ficelée, où le méchant traqué change de moyens de transport avec une facilité déconcertante, avant de disparaître sous la mer.

Louis de Funès impose son personnage d’excité atrabilaire, nanti de certitudes idiotes ; Mylène Demongeot paraît à la hauteur des répliques qu’on lui concède, donc accessoire. Les seconds rôles sont réduits à faire tapisserie : Jacques Dynam compose un adjoint parfaitement stupide, avec un registre de jeu plutôt limité et le mythique Robert Dalban est sous-employé. Le premier numéro de la série s’avère franchement le meilleur, si l’on peut dire, quoique la qualité de l’humour ne vole pas non plus à des hauteurs stratosphériques.