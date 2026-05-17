Full Phil - Quentin Dupieux - critique

Résumé : À Paris, Philip Doom, un riche industriel américain, tente de renouer avec sa fille Madeleine. Malheureusement, la cuisine française, un film d’horreur des années 1950 et un employé d’hôtel envahissant perturbent le bon déroulement de son séjour...

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Critique : Si vous avez un problème avec votre père ou avec la nourriture, surtout n’allez pas voir Full Phil que vous allez immédiatement accuser de psychanalyse de comptoir ! Car la nouvelle comédie de Quentin Dupieux emmène les spectateurs dans l’intimité psychologique d’une fille, boulimique, et d’un père, obsessionnel, qui tentent, le temps d’une soirée, de recoudre des années de conflit.

Franchement, comme souvent chez Dupieux, le film est irracontable. C’est une fiction délirante mais évidemment, comme à chaque fois, extrêmement bien menée et bien écrite. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le cinéaste de l’absurde ne ménage pas du tout ses acteurs, à commencer Kristen Stewart qui se prête au jeu de dévorer pendant tout le long-métrage de la nourriture qui va du pâté en croûte, en passant par le poulet ou la souris d’agneau, et se termine sur des desserts crémeux à souhait.

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Le cinéaste réalise encore un film où le spectateur rit autant qu’il grince les dents. Il reconstitue avec beaucoup d’ingéniosité un film d’horreur qui fait penser à The Hideous Sun Demon (1959), mettant en scène un homme qui se transforme en lézard à la suite d’une expérimentation hors norme. Mais évidemment, le réalisateur en rajoute dans l’humour potache et la démesure. Le rire est évident, mais encore une fois, teinté de malaise. Car cette relation toxique entre un père et sa fille n’est pas sans faire réfléchir aux impacts éducatifs que chacun d’entre nous avons avec nos enfants, sans le savoir. On assiste en quelque sorte à une séance de psychothérapie par délégation qui finit par renverser le rapport de violence entre le père et sa fille.

Full Phil trouve l’explication de son titre en fin de film. L’occasion est bonne pour se laisser porter par ce pur délire, d’une grande intelligence. Le casting est composé uniquement d’acteurs anglophones, à l’exception de Nassim Lyès qui interprète un hôte d’accueil dans un hôtel de luxe. La France en prend pour son grade et l’on ne peut que se réjouir d’un long-métrage du bien Fançais Quentin Dupieux avec un tel casting international. Une porte est peut-être ouverte pour lui dans l’empire américain du cinéma. Mr. Oizo n’a qu’à bien se tenir !