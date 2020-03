Furtif - Rob Cohen - critique

Furtif ou la négation du cinéma.

L’argument : Trois pilotes d’essai aux prises avec un avion de combat à intelligence artificielle sans pilote humain, qui refuse d’obéir aux ordres. Une guerre nucléaire à l’échelle mondiale aura-t-elle lieu ?

Notre avis : Le plus mauvais film de l’été n’est donc pas le nouveau Michael Bay (The island) mais Furtif, machin informe, qui profite de sa forme pour noyer un fond nauséabond. Plus les films passent, plus on a peur pour Rob Cohen (Daylight) qui avait pourtant bien commencé sa carrière. Passe encore le formatage de l’ensemble qui répond à un cahier des charges très hollywoodien : Furtif atteint des sommets insurmontables de connerie lorsque l’on découvre qu’il s’agit d’un long et ennuyeux film de propagande, belliciste et indigeste. Il atteint son apogée lors d’un combat entre une brave pilote d’élite et de vilains militaires de Corée du Nord dont la résolution, choquante, file au mieux la gerbe. Les effets pyrotechniques peuvent donner l’illusion qu’il se passe quelque chose à l’écran (des combats aériens très spectaculaires), mais Furtif est un de ces films qui coupent l’envie de cinéma à ceux qui le font et à ceux qui le voient. C’est un poison tellement délétère que personne ne risque de s’en remettre. A ce niveau de bourrage de crâne, même les acteurs oublient d’être bons.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Maigre récolte de bonus sur l’édition simple avec une timide approche sur la musique du film. Une featurette d’une vingtaine de minutes revient en effet sur les choix artistiques de la bande originale pour amplifier au maximum l’intensité des scènes de bravoure. Pour les purs et durs amateurs de Furtif. Les autres suppléments sont disponibles sur une édition collector très complète (...).

Image & son : La perfection numérique au service d’un film bourrin ! L’image tout d’abord, véritable régal pour les mirettes, exploite tous les caractéristiques du support DVD pour satisfaire le spectateur : fluidité, précision, couleurs harmonieuses, et surtout excellente intégration des effets numériques. On sait pertinemment que c’est bidon, mais la haute qualité visuelle de cette édition finirait par nous convaincre du contraire. Le son, bien sûr, tient une place importante dans cette mise à l’épreuve de notre crédulité. DTS ou Dolby Digital 5.1., les pistes sonores, aussi dynamiques les unes que les autres, vont affoler votre home cinéma et faire péter le mur du son haut la main.