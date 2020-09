The island - la critique + test DVD

Résumé : Lincoln Six-Echo (Ewan McGregor) et Jordan Two-Delta (Scarlett Johansson) sont parmi les rares survivants d’une société recluse en sous-sol, le reste de l’humanité ayant été décimé par un virus mortel. Leur seul espoir : gagner la loterie qui les enverrait sur l’Île, seule zone non contaminée à l’air libre. Du moins c’est ce qu’ils croient. Jusqu’à ce que Lincoln découvre qu’ils ne sont que des "produits" clonés, destinés à être découpés en morceaux, l’Île n’étant qu’un leurre. Il décide de s’enfuir, emmenant Jordan avec lui.

Critique : Michael Bay s’essayerait-il à la réflexion, au sujet de société, à la polémique ? Le réalisateur d’Armageddon et des Bad boys semble avec The Island avoir voulu apporter un point de vue, du moins mettre en scène une vision du futur, son côté obscur, créer les conditions d’un questionnement sur le clonage, puisque c’est de cela qu’il s’agit. La métamorphose part plutôt bien. La première demi-heure de The Island instaure un univers, aseptisé et froid, où Big Brother fait son boulot. Les personnages sont amenés avec simplicité. On se met presque à espérer qu’avec McGregor et, surtout, Johansson, ce film là pourrait nous surprendre.

Et puis non. La caméra rapidement s’excite, les plans se raccourcissent. On réalise que l’univers qu’on croyait original n’est qu’une resucée de Minority report, et, surtout, de Bienvenue à Gattaca. La comparaison est assassine.

Dès lors les choix de Bay vont de mal en pis. La séquence de la fuite, assommante tant les plans sont courts et saccadés, tue l’embryon d’histoire que le réalisateur avait mis en branle. Ne reste que la fureur, la sueur, le gros humour décalé (Steve Buscemi fait encore des piges en paumé sympa, excellent mais vite oublié) et le travail bien fait, au marteau piqueur et à la truelle. Autour de Jordan (Scarlett Johansson, magnifique mais sous-employée, si ce n’est pour quelques plans de sa bouche, perturbants) et de Lincoln (Evan McGregor, parfait, surtout dans un dédoublement clone-original très réussi), tous les personnages sont de vulgaires caricatures, du savant-qui-voudrait-être-Dieu au mercenaire repenti.



La fin, mièvre à souhait, ne dit rien sur les intentions politiques ou polémiques de Michael Bay. Si on devait le prendre au mot, le clonage thérapeutique est l’ancêtre de cette horreur que le méchant du film a mis sur pied. D’ailleurs effectivement flippant, ce monde où chaque être n’est qu’un morceau de viande prêt à être dépecé est la bonne idée de The Island. Cronenberg, Jeunet ou même Cameron en aurait fait un cauchemar futuriste torturé. Bay préfère tout faire péter et plaquer sur son trop long spectacle une morale attendue. Dommage, mais pas surprenant.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Grosse désagréable surprise avec l’unique présence d’un mini making of d’une quinzaine de minutes. En raison des ambitions du film (artistique et financière), on pouvait s’attendre à de l’artillerie lourde. Que nenni ! La Warner fait profil bas, sûrement en raison du bide international du produit, et livre cette édition quasi simple. Un making of donc qui revient sur les scènes les plus mouvementées, certes avec efficacité, mais aussi avec une rapidité sidérante. On y apprend que Michael Bay adore tout péter dans ses films ! On s’en serait un peu douté... Aucune trace du commentaire audio du réalisateur annoncé par la jaquette.

Image & son : Qu’on aime ou pas cette image saturée à outrance, il faut bien admettre que son rendu sur cette édition est impeccable. Bénéficiant d’un master de très haute précision, le transfert ne devient qu’une formalité et livre un résultat impressionnant au niveau du détail. Et, outre les couleurs parfaitement gérées, la fluidité de l’image est également au rendez-vous quelle que soit la scène d’action - l’intégration en revanche des effets numériques pour les scooters volants est toujours aussi pourrie. Pas d’inquiétude avec le son, puisque The island fait partie de ces films complètement destinés au home cinéma. Avec le Dolby Digital, les canaux, littéralement envahis, auront même du mal à résister à l’accumulation de bidouilles sonores. Un régal pour nos tympans qui seront usés jusqu’à la corde.