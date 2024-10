Gardiens de l’ordre - Nicolas Boukhrief - critique

Résumé : Lors d’une ronde de nuit qui tourne mal, Simon et Julie, deux simples gardiens de la paix, blessent un jeune cadre qui a abattu sans raison un de leurs coéquipiers. Accusés à tort de bavure et lâchés par leur hiérarchie, ils décident de prouver leur innocence en enquêtant sur la drogue responsable du coup de folie de leur agresseur.

Critique : Ce film de Nicolas Boukhrief est un étrange polar spectral dans lequel évoluent des personnages translucides, vidés de leur substance vitale, uniquement motivés par la justice et la vengeance. Problème : des flics fatigués qui franchissent la ligne jaune, on en a vu des tonnes au cinéma. L’originalité n’est donc pas l’atout majeur de cet opus. Ce qui frappe surtout, c’est que le métrage semble branché sur courant alternatif. Des scènes lentes, voire ennuyeuses, laissent place à des moments de tension dotés d’une mise en scène et d’un montage efficaces (le vol d’armes au poste de police et surtout le final grandiose). Le scénario, plutôt habile, joue sur les reconnaissances d’identités pour symboliser le fait que les deux compères de fortune ne savent plus très bien ni qui ils sont ni de quel côté ils se trouvent.

© Gaumont Distribution

Ironie malheureuse, alors que le casting est quasi irréprochable, Fred Testot, en revanche, ne semble pas savoir non plus qui est vraiment son personnage et comment l’interpréter. Lui aussi est sur courant alternatif : bon dans certaines scènes, carrément à l’ouest dans d’autres, il n’a pas su rendre tout à fait crédible ce rôle au potentiel mystérieux pourtant intéressant. Dommage car c’est un acteur que l’on aime beaucoup. Il a le temps de progresser et il y parviendra à n’en pas douter.

Bref, Gardiens de l’ordre est un long-métrage qui se suit sans déplaisir malgré ses défauts mais qui n’atteint pas le niveau du Convoyeur, meilleur film de son auteur à ce jour.