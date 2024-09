The Gazer - Ryan J. Sloan - critique

Résumé : Employée comme pompiste, Frankie (Ariella Mastroianni), trop occupée à écouter sa propre voix sur un lecteur dans sa cabine, oublie un client qui va s’en plaindre. Son manager, qui lui en fait le reproche pour la énième fois, lui annonce qu’elle est renvoyée.

Critique : Le film, tourné en pellicule 16 mm, s’ouvre ensuite sur un générique qui rappelle les polars américains du Nouvel Hollywood (des années 1970). D’ailleurs, dès l’ouverture, l’époque du film reste indéfinie. Ce pourrait être de nos jours, mais non, on se sert encore de cassettes, on ne voit pas de portables, et l’héroïne téléphone depuis des cabines.

On apprend lors d’une consultation que Frankie souffre d’une maladie dégénérative qui lui fait perdre progressivement la mémoire (d’où les cassettes où elle s’enregistre). Un soir, elle va croiser une femme qu’elle croit avoir vu agressée dans un appartement juste avant. Elle va la retrouver dans un cercle de parole pour proches de suicidés. Cette rencontre va entraîner la jeune femme dans une spirale infernale. Mais tout cela ne serait-il pas une conséquence de sa pathologie ?

spip-slider Copyright Telstar Films

Ce premier film de Ryan J. Glover, coécrit avec son actrice principale Ariella Mastroianni (rien à voir avec Marcello !), certes brillant, souffre d’un trop plein de références de cinéphiles revendiquées mais présentées non sans certaines maladresses : on pense ainsi à Hitchcock pour le thème, à Polanski pour l’ambiance, ou encore à Cronenberg ou Lynch pour les scènes de rêve.

Malgré ses défauts, on peut souligner l’indéniable talent de ce nouveau duo de cinéma. De plus, l’androgyne Ariella Mastroianni, quasiment de tous les plans, est tout à fait stupéfiante dans un rôle particulièrement difficile.