Gloria Mundi - la critique du film

Résumé : Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.

Copyright EX NIHILO 2019

Notre avis : Il suffit de regarder l’envers d’un courrier parvenu à la maison d’arrêt de Rennes pour se rendre compte, sans surprise, que Robert Guédiguian invite dans son nouveau récit toute la ville de Marseille, à la façon d’un personnage à part entière. On y reconnaît le Vieux-Port peuplé par des touristes, des Marseillais mais aussi, depuis peu, des tentes qui permettent aux migrants de dormir, la célèbre Canebière, les tours modernes qui surplombent la mer, et le côté plus gris de la cité, avec ses prostituées, ses colères et sa pauvreté. Gloria Mundi est peut-être le film le plus marseillais de toute l’œuvre du cinéaste. La ville est partout, filmée comme un emblème, pour représenter le peuple dans sa matérialité brute. Le récit semble tourné vers les gens simples, les classes populaires et laborieuses qui travaillent, ne bouclent pas les fins de mois, se détournent des syndicats et expriment leur colère contre un système qu’ils jugent disproportionnés par rapport à leur quotidien. La famille, en apparence soudée autour de la petite Gloria qui vient de naître, ressemble à un clan de combattants, solidaires face à l’adversité sociale, et profondément habités par un sentiment d’injustice.

Robert Guédiguian choisit une mise en scène très romanesque et assez épurée. La musique survient souvent pour renforcer l’émotivité du propos. Le cinéaste offre sa caméra aux gens de peu et on ne peut pas s’empêcher de voir en eux les fameux gilets jaunes qui crient leur désarroi sur les ronds-points provinciaux, face à un gouvernement et un système économique qui ne les comprennent pas. Le film, en ce sens, résonne comme un hommage humaniste et sensible. Le spectateur éprouve une empathie immédiate pour cette famille, sans jamais succomber à la pitié ou au mépris. Les personnages, parfois au caractère bien trempé, deviennent facilement identifiables pour ceux qui se débattent dans la société, cherchent à exister. La précarité, l’indifférence policière, les conditions de travail détestables, l’impossibilité de se projeter dans l’avenir ou le pouvoir d’achat en totale berne, sont autant de thématiques qui traversent le long métrage et dans lesquelles un grand nombre de spectateurs peut se reconnaître.

Le film s’ouvre sur un accouchement. La joie et l’émotion de ce don de vie s’estompent très vite, au bénéfice d’un quotidien difficile et injuste. Gloria Mundi s’apparente à un récit mystique ou sacrificiel. Le nourrisson qui aborde le monde doit porter sur ses frêles épaules un projet de vie, s’éloignant de l’inexorable détermination sociale à la Bourdieu, que les membres de la famille ne cessent de rappeler. Ainsi, la grand-mère, portée par une Ariane Ascaride d’une absolue justesse, devient le porte-flamme de ce destin familial qu’elle doit transformer pour sa petite-fille. Le combat qu’elle endosse refuse la lutte quelle qu’elle soit. Le changement, s’il a lieu, doit emprunter les voies de la négociation, du langage et de l’appel à l’humanité en chacun de nous. On imagine bien que ce dessein sera contrarié par des événements terribles qui, à chaque fois, ramènent la famille au sentiment effroyable de la répétition.

Il est difficile de ne pas parler de ce film sans saluer l’interprétation très juste des comédiens. On connaît depuis longtemps chez Guédiguian la présence d’Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin ou Gérard Meylan. Robinson Stévenin, Anaïs Demoustier, Grégoire Leprince-Ringuet, ou encore Lola Neymark s’invitent dans ce récit familial, avec la même grâce que leurs aînés. Chacun habite le rôle qui lui est assigné avec beaucoup de pudeur, comme si, à travers ce récit, il leur était donné de célébrer toutes ces classes laborieuses, qui s’efforcent chaque jour de rendre leur existence plus agréable. La beauté des regards illumine la beauté toute entière de la ville de Marseille, qui engage une sorte de face-à-face contemplatif entre elle et ces gens. Robert Guédiguian offre une mise en scène dépouillée, qui va à l’essentiel. En fait, Gloria Mundi est une œuvre belle, tout simplement belle.