Glory - Elizabeth Wetmore - critique du livre

Résumé : La nuit du 14 février 1976, le quotidien des femmes d’Odessa, Texas est bouleversé à jamais. Gloria est violée, et les autres soupçonnent que sa peau café au lait n’est pas sans rapport avec cet acte. Dans ce Sud américain aux mœurs conservatrices, la justice est rendue avant même que le juge joue du maillet dans la salle d’audience. Entre les adolescentes désœuvrées, cloîtrées à cause des rumeurs, la mère de famille menacée et les autres âmes en peine qui préfèrent faire comme si, Elizabeth Wetmore s’attache à dresser une fresque sociale et féminine saisissante.

Critique : Elizabeth Wetmore entraîne ses lecteurs dans le Texas aride et inhospitalier des années 1970, Odessa étant alors baignée de la lumière lugubre des torchères – le pétrole et les débuts des ravages de l’or noir. Gloria ne sera plus jamais la même après le viol qu’elle subit la nuit d’un 14 février passée en ville. D’ailleurs, elle changera dès lors de prénom, l’amputant de sa dernière lettre, le mutilant à l’image de celle qu’elle fut. L’auteure, après le récit du réveil de l’adolescente, traumatisée et en sang, s’appliquera à alterner les focalisations, n’achevant son premier cycle qu’après les soixante-dix premières pages. Sans respecter d’ordre précis, de règles contraignantes, elle s’attache à exposer les pensées de plusieurs femmes – filles-mères grandies trop vite, gamines désœuvrées, veuve alcoolique déprimée, adolescentes choquées. Chacune est liée de près ou de loin aux violences subies par Gloria, chacune y croit plus ou moins, le racisme ayant une place prégnante en ce fin fond des États-Unis. L’espagnol, la « Mexicaine » ne le parle pas, le comprend tout juste, mais le porte dans ses veines et sur son visage. Et ça, les gens du coin ne le supportent pas. La mentalité et l’étroitesse d’esprit des Texans n’est malheureusement pas sans rappeler une réalité tristement actuelle, celle du mur de Trump et de ce refus de la différence, encore plus marqué dans les lieux ruraux et pauvres.

Le style est efficace et visuel, la construction, si elle rend le récit complexe de prime abord, lui confère toute sa force. En dépeignant ce paysage social de manière si frappante, Elizabeth Wetmore signe un roman extrêmement puissant. La misère et la poussière collent à la peau de toutes les femmes qu’elle décrit, les hommes n’étant que des ombres plus souvent dangereuses que bienveillantes ou protectrices, ombres engluées dans le pétrole qu’elles manipulent et l’argent qu’elles convoitent. L’auteure parvient à se glisser dans la peau de chacune de ses héroïnes, les rend humaines et leur offre un passé et un avenir qui viennent parfois perturber la narration au présent.

Aucune n’est vraiment attachante, mais cela n’en rend pas Glory moins intense.