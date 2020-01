Gorilles dans la brume - la critique du film

Résumé : Evocation de la vie de Dian Fossey, une anthropologue qui consacra sa vie à l’étude et à la sauvegarde des gorilles. Elle fut sauvagement assassinée le 26 décembre 1985.

Notre avis : La vie de la célèbre primatologue Dian Fossey est le prototype même du biopic académique, qui ne retient que l’écume d’un récit autobiographique, publié en 1983 par la scientifique. En gros, tout ce qui pourra être digérable par la vulgate hollywoodienne : un préambule dramatisé pour dire la naissance d’une vocation, puis, après le transport par voie aérienne, une Afrique de carte postale, faussement magnifiée par la partition de Maurice Jarre, tantôt symphonique, tantôt synthétique, toujours indigeste, une star glamour qui prend la lumière, jamais dégradée par un environnement hostile, réduisant les autochtones au rôle de faire-valoir, quelques scènes d’action spectaculaires (un premier contact avec un gorille plutôt revêche, même vindicatif), une bonne dose de sentimentalisme. Bref, on tient là une sorte de Out of Africa écolo que des dialogues indigents viennent alourdir ("les gorilles ignorent les frontières et ils n’ont pas de passeport", "ils veulent une ensorceleuse, je me ferai ensorceleuse", "c’est chouette un homme marié qui sait coudre"), sans que jamais Dian Fossey ne quitte le statut d’icône reaganienne, symbole d’une Amérique conquérante. Un contresens total, donc, doublé d’une escroquerie intellectuelle, avec de nets relents colonialistes.

A la fin, on n’en sait pas vraiment plus sur les travaux du personnage principal, ce qui est tout de même un exploit. Quel est le contenu précis de ses recherches ? Quelles découvertes physiologiques sur le comportement des gorilles Fossey a-t-elle contribué à diffuser ? Sur quelle pensée articulée se fondent ses combats ? Gorilles dans la brume fonctionne selon un tour de magie qui consiste à effacer Dian Fossey, pour valoriser Sigourney Weaver : en mode brushing ou en natte, elle joue un personnage qui n’a rien à voir avec une scientifique. On est content pour elle, on se désole pour une femme dont les travaux ont été majeurs dans le domaine de l’éthologie, indépendamment de sa lutte contre les braconniers, qui a lui a coûté la vie.