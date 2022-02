Gustave Flaubert - Pages d’Orient - critique du livre

Résumé : Les Éditions du Lérot publient un volume très soigné et luxueux, constitué de trois textes, reproduits en fac-similé et en transcriptions (diplomatique et normalisée) : La Cange, seul fragment rédigé du Voyage en Orient, Noura, fragment d’un récit inédit, et le scénario de La Spirale. Cette édition des manuscrits de Flaubert est l’œuvre de Stéphanie Dord-Crouslé, Caroline Dorion-Peyronnet et Yvan Leclerc.

Critique : Ces pages d’Orient sont constituées d’inédits et d’ébauches qui témoignent de l’obsession de Flaubert pour l’exotisme des pays d’Orient. Si certaines de ces pages relèvent de l’expérience vécue du voyage, d’autres plus poétiques se nourrissent de l’imagination de l’un de nos écrivains les plus portés à la rêverie. Ce regroupement offre une nouvelle facette de ce réalisme flaubertien, beaucoup analysé et largement enseigné à l’école. La place de ces fragments dans l’œuvre de Flaubert entre en résonance avec la part de fantasme qui habite Emma Bovary dans ses excès mélancoliques. Ce refuge dans un Orient idéalisé et construit de toutes pièces se nuance à l’épreuve des péripéties de ces voyages du XIXème siècle, en pleine révolution industrielle. Dans cette époque au cours de laquelle les chemins de fer redessinent notre présence au monde, beaucoup d’écrivains, de peintres et de photographes s’adonnent à l’évasion orientale. A travers cette découverte de manuscrits inédits, le thème de l’orientalisme, déjà présent dans ce qu’on connaît de la littérature flaubertienne, se révèle non seulement une obsession, mais un signe des temps. Rejoignant des récits tels que ceux d’un Voyage en Egypte et en Syrie de Volney, l’Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand, Le Voyage en Orient de Lamartine, etc., cet enthousiasme pour l’Orient devient un symbole d’appartenance à une bourgeoisie de plus en plus répandue en Europe. Les lecteurs européens de ces auteurs ont le goût du voyage et sont à la recherche de dépaysement dont ces espaces lointains deviennent le symbole le plus naturel. Plus que jamais, ces cultures orientales fascinent et deviennent une destination paradoxale, aussi exotique que familière, que l’on privilégie afin d’assouvir sa curiosité pour l’insolite et le fantastique. Symboliquement, le tracé de l’Orient Express comme trait d’union entre des pays qui, le siècle suivant, entreront en guerre, illustre parfaitement ce paradoxe d’une appartenance à un continent européen, dont le sentiment se construira un jour, tout en questionnant une frontière invisible, susceptible d’être repoussée vers les confins de l’Asie.