Harry Potter et les Reliques de la Mort, 2ème partie - David Yates - critique

Résumé : Dans la deuxième partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du bien et du mal de l’univers des sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui peut être appelé pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche l’ultime épreuve de force avec Voldemort.

Critique : Le premier épisode des Reliques de la Mort cheminait lentement vers une conclusion, traversé par les sombres échos du troisième opus signé Cuarón, sorte de mètre étalon absolu du divertissement esthétique. Le dénouement de la saga Harry Potter, formidable succès cinématographique de la décennie 2000-2010, aura accompagné une génération qui aura grandi en même temps que ses héros, certains tourments de l’adolescence trouvant sur l’écran une projection symbolique et fictionnalisée. Il est vrai que les deux premiers longs métrages de l’épopée sont relégués dans de lointains souvenirs, puisqu’ils mettaient en scène une sorte de matrice protégée que le petit Harry rejoignait chaque année, notamment pour échapper aux Dursley, même si la menace de Voldemort planait indéniablement sur la communauté.

Le prisonnier d’Azkaban fut le tournant, à partir duquel l’univers des magiciens s’assombrit, bifurquant vers une lutte finale certes attendue, mais spectaculaire, qui convoque ici la mémoire des spectateurs : ainsi, Ron, Hermione et Harry affrontent des araignées comme dans le deuxième épisode et ils retournent également dans la Chambre des Secrets, pour y chercher un crochet du Basilic.

Certes, le combat ultime entre les thuriféraires de Voldemort et les partisans de Harry advient dans une configuration manichéenne, mais on ne peut pas dire qu’il soit visuellement raté, les décors familiers aux spectateurs subissant une destruction impressionnante, qu’on peut bien sûr interpréter d’une manière symbolique, mais qui ne prend jamais le pas sur l’étonnement qu’on éprouve devant le déluge d’effets spéciaux en images de synthèse. A cet anéantissement, correspondent les morts de personnages importants, celle de Rogue en particulier, figure tragique par excellence qu’interprète le magistral Alan Rickman, sans doute le comédien le plus saillant de cette série. Il y est encore inoubliable dans ce film.

Le sacrifice d’Harry Potter pour sauver tous ses amis est bien sûr légitimé par la construction dramatique de l’histoire, mais il est aussi un adieu à l’adolescence que les adultes pourront aussi regarder en pensant à leurs propres souvenirs : le héros, porteur d’une barbe naissante, n’est plus l’enfant découvrant avec ses yeux ronds un univers nouveau, ignorant de la mort qui ici est partout. Le petit sorcier devenu grand n’a plus besoin de son lieu d’apprentissage - Poudlard - qui disparaît dans une séquence presque onirique : désormais rendu à son autonomie - parce qu’il doit s’en sortir afin d’atteindre l’âge de raison -, Harry est rejoint par ses autres compagnons, Ron et Hermione. Dans un ultime geste, il brise la baguette de Sureau dont il est le véritable maître pour dire son hostilité à un pouvoir absolu et tirer un trait sur le passé.

Et l’on n’oubliera pas de sitôt l’épilogue sur le quai de la gare de King’s Cross, où nos trois héros, littéralement transformés en parents, conduisent leurs enfants vers le train pour la célèbre école de sorciers. Passage de témoin, fin d’une époque : oui, décidément, cette saga aura aussi accompagné bien des expériences de jeunes spectateurs aujourd’hui adultes.