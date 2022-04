Les Animaux fantastiques : les Secrets de Dumbledore - David Yates - critique

Résumé : Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse une équipe.

Critique : Ce ne sera pas trahir un secret que de révéler que le sage Dumbledore a donné naissance au monstre Voldemort pour une malheureuse histoire d’amour. C’est là sans doute l’intérêt essentiel de ce nouveau volet des aventures de Norbert Dragonneau, équipé de sa célèbre valise remplie d’animaux les plus fous. David Yates est devenu un spécialiste de l’univers magique de J. K. Rowling. Il a réalisé tous les épisodes des Animaux fantastiques et quelques-uns de la série Harry Potter. On perçoit le plaisir réel du cinéaste à multiplier les clins d’œil, les distorsions du réel, tout en mettant en garde ses spectateurs contre les risques du populisme en Europe. Les Animaux fantastiques : les Secrets de Dumbledore est donc un récit d’aventure beaucoup plus sérieux qu’il n’y paraît, qui se plait à décrire à travers le merveilleux, les fragilités de nos sociétés démocratiques.

Le défaut majeur de la plupart des films fantastiques demeure le format. Le long-métrage n’évite donc pas les longueurs, des dialogues sans fin qui, au lieu de dynamiser le propos, épuisent le merveilleux. Bien sûr, on comprend pourquoi le scénario a besoin d’installer ses personnages, mais la narration aurait gagné à plus d’énergie et de mouvements. Même les animaux magiques ont perdu de leur importance par rapport aux épisodes précédents. Les spectateurs payent une place pour s’offrir un moment total de dépaysement. Le résultat est hélas mitigé. Si l’invention, les décors ne manquent pas d’intérêt, le rythme n’est pas toujours à la hauteur du projet.

Comme souvent dans ce type de films, les méchants sont beaucoup plus intéressants que les gentils ou les héros. Gellert Grindelwald est l’expression d’un homme blessé par l’absence de reconnaissance et l’amour. La dimension filiale est abordée et on se met à rêver à un épisode de la saga Star Wars où la question est si centrale. Le film plante le décor des professeurs vieillissants de l’école de Poudlard en esquissant les figures juvéniles et parfois blessées de ces êtres sombres. Le personnage de Norbert Dragonneau demeure de fait peu intéressant. Par contre, et c’est heureux, David Yates appuie la psychologie du Moldu le plus célèbre de la série, à savoir Jacob Kowalski qui semble préfigurer la parentalité future de Harry. L’homme se révèle humainement en adoptant peu à peu les instruments de magie qui lui sont confiés.

Les Animaux fantastiques : les Secrets de Dumbledore n’est surtout pas un navet du genre. Malgré les défauts formels, le long-métrage parvient à capter l’attention de son spectateur qui ne boude pas son plaisir. Mais peut-être qu’en raccourcissant un poil la narration, le film aurait gagné en assurance.